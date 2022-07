Mahrer: Gratulation an Landeshauptmann Christopher Drexler

Mit Drexler übernimmt ein erfahrener Politprofi die Geschicke der Steiermark

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Christopher Drexler zur heutigen Wahl und Angelobung als Landeshauptmann der Steiermark“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer.



Mit Christopher Drexler übernehme ein Politprofi die Geschicke der Steiermark, der über eine jahrzehntelange politische Erfahrung verfügt und auch bereits in zahlreichen Funktionen die steirische Landespolitik in maßgeblicher Weise bestimmt hat.



„Ich wünsche Landeshauptmann Christopher Drexler für die kommenden Herausforderungen viel Kraft und Erfolg und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, so Mahrer abschließend.

