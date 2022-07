FPÖ – Rauch: Empfehlungen des Klimarates entstammen aus der linkssozialistischen Trickkiste Gewesslers

Empfehlungen würden eine Krise in der Krise auslösen!

Wien (OTS) - Der sogenannte Klimarat hat seine Empfehlungen abgegeben, aus Sicht des FPÖ-Umweltsprechers NAbg. Walter Rauch würden diese vorwiegend die Pläne der Grünen widerspiegeln, sprich auf weitere Verbote und Teuerungen setzen. Die Menschen hätten es derzeit ohnehin schwer und würden sich das Leben nicht mehr leisten können. So betonte Rauch: „Die Empfehlungen des Klimarates sind mit der Ideologie der Grünen zu vergleichen. Es wird auf Verbote, weitere Abgaben und Steuern gesetzt. Derartige Forderungen in der aktuellen Krise aufzustellen, ist abstrus und verantwortungslos. Der ohne demokratische Legitimation eingesetzte Klimarat hat gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, brauchbare Maßnahmen vorzuschlagen. Sie würden höchstens eine Krise in der Krise auslösen. Es muss mit dieser Klimahysterie endlich Schluss sein!“

„Maßnahmen gegen die Verschwendung von Lebensmitteln könnten aus nachhaltiger Sicht ein guter Weg sein, doch dafür braucht es keinen teuren Klimarat. Der Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen ist schlichtweg ungeeignet, so zum Beispiel das Verbot von Verbrennungsmotoren schon ab dem Jahr 2027 generell einzuführen. Solche Maßnahmen sind unverantwortlich gegenüber den Bürgern“, so Rauch.

„Zusammenfassend sind die Empfehlungen des Klimarates bloß ein grüner Traum, welcher aus der linkssozialistischen Trickkiste von Ministerin Gewessler stammt. Wir Freiheitliche sind strikt gegen weitere Belastungen unserer Bürger, die Auswirkungen der überbordenden Coronamaßnahmen, verbunden mit einer Inflation, die in Österreich ihresgleichen sucht, fordern nun endlich hilfreiche Entlastungen“, betonte Rauch.

