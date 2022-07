Czernohorszky zu Klimarat: „Jetzt ist die Regierung am Zug!“

Wien wird sich Vorschläge genau anschauen

Wien (OTS) - „Bürger*innnen-Beteiligung ist gerade beim Thema Klimaschutz enorm wichtig, weil es um unser aller Zukunft geht. Deshalb gilt der Dank allen, die sich beim Klimarat des Bundes in den letzten Wochen so engagiert eingebracht haben“, betonte heute Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir haben auch in Wien bereits wichtige Beteiligungsprojekte ins Leben gerufen – angefangen von den Klima-Teams bis hin zur Klima-Tour, wo es darum geht, Menschen zum Mitmachen zu motivieren!“

Wien habe bereits vor drei Jahren einen eigenen Klimarat eingerichtet: Das Konzept des Wiener Klimarats sieht vor, dass ein achtköpfiges Advisory Board Wissenschaft die Stadt Wien bei der Entwicklung und Umsetzung klimapolitischer Vorhaben berät und unterstützt, darüber hinaus gibt es ein Sounding Board Gesellschaft mit 19 Vertreter*innen aus Politik, NGOs und Zivilgesellschaft.

Anfang 2021 wurde von der Stadt auch ein eigener Klimafahrplan entwickelt, der den genauen Weg Wiens bis zur Klimaneutralität 2040 vorgibt.

Was die Ergebnisse des Klimarates auf Bundesebene betrifft, betonte Czernohorszky: „Jetzt ist die Bundesregierung am Zug, denn es geht darum, zunächst einmal wichtige – noch immer fehlende – Rahmenbedingungen für den Klimaschutz zu schaffen: Das Klimaschutzgesetz ist seit 550 Tagen ausständig!“

Wien werde sich alle Vorschläge der Büger*innen, die die Stadt betreffen, sehr genau anschauen und auf Umsetzbarkeit prüfen: „Vieles ist in Wien schon im Laufen, wir sind aber immer offen für neue Ideen und Anregungen“, so Czernohorszky abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at