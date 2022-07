SP-Ludwig/Novak: Sozialer Zusammenhalt in Krisenzeiten sichert ein gutes Leben für alle Menschen.

Neue Sommerkampagne der SPÖ Wien „Wien gibt Kraft. – Gemeinsam für ein gutes Leben.“

Wien (OTS/SPW) - Mit ihrer neuen Kampagne unter dem Titel „Wien gibt Kraft. – Gemeinsam für ein gutes Leben.“ startet die SPÖ Wien in den Sommer. Seit mehr als 100 Jahren sorgt die Wiener Sozialdemokratie für sozialen Ausgleich und für ein gutes Leben für alle Wiener*innen. Wien setzt seinen Wiener Weg fort und stärkt den Wiener*innen in Krisenzeiten den Rücken.***

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie belasten die Menschen aktuell die Folgen der Teuerung. Besonders stark betroffen sind Menschen mit geringem Einkommen, arbeitslose Menschen, Bezieher*innen von Mindestsicherung, Mehrkindfamilien, Alleinerzieher*innen, Mindestpensionist*innen und junge Menschen. Längst sind die hohen Preise aber auch im Mittelstand angekommen. „Wien federt die Belastungen für die Wiener*innen so gut wie möglich ab. Zusätzlich zu den Maßnahmen der Bundesregierung halten wir mit der Wiener Energieunterstützung Plus ein flexibles Instrument in Händen, das die Wiener*innen sowohl kurzfristig als auch langfristig bei der Bewältigung der hohen Energiekosten unterstützt und die Menschen bis weit in den Mittelstand hinein entlastet“, betont SPÖ Wien-Vorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Schnelle, treffsichere und anpassungsfähige Maßnahmen seien jetzt, wo sich die Situation schnell verändere, das Um und Auf. „Alleine kann Wien die Teuerung nicht stoppen. Wir begrüßen jede treffsichere Unterstützung durch die Bundesregierung. Es kann nicht genug Maßnahmen zur Entlastung der Menschen geben“, so der Bürgermeister weiter.

„Als Wiener Sozialdemokratie stehen wir an der Seite der Wienerinnen und Wiener und geben ihnen das Vertrauen, dass wir auch diese Herausforderungen gemeinsam meistern werden“, fasst SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak den Kern der Kampagne zusammen. „Wir sind als Ansprechpartner*innen auf den Straßen und Plätzen, in den Wohnhäusern und Gemeindebauten für die Wienerinnen und Wiener da und unterstützen und beraten sie in dieser herausfordernden Zeit. Durch unsere professionelle Beratung erleichtern wir ihnen den Zugang zu den vielen Unterstützungsmaßnahmen gegen die Teuerung“, so die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin.

Mit Blick auf die steigenden Lebenserhaltungskosten verweist Barbara Novak auch auf die Wichtigkeit eines stabilen öffentlichen Systems. Dieses trage wesentlich zur Entlastung der Menschen bei. „Trotz steigender Kosten bleibt es bei einem Euro pro Tag für alle Öffis in Wien. Durch den Gratis-Kindergarten und die Gratis-Ganztagsschule müssen Eltern in Wien nicht bei der Bildung ihrer Kinder sparen, wenn es finanziell eng wird. Leistbares Wohnen bleibt in Wien durch tausende neue Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen auch in Zukunft garantiert“, unterstreicht Novak.

Schon in der Pandemie hat Wien bewiesen, was es heißt, schnell und treffsicher zu handeln. „Wien ist die Stadt des sozialen Zusammenhalts und nicht umsonst erneut zur lebenswertesten Metropole der Welt gewählt worden. Wien wird seinen Wiener Weg auch in Zukunft fortsetzen. Auf die Wiener Sozialdemokratie können die Menschen vertrauen“, so Ludwig und Novak abschließend.

Die Kampagnenwebsite informiert über alle Eckpunkte zur Kampagne. Auch das Café Mobil tourt im Sommer wieder durch die Wiener Bezirke und sorgt für direkten Dialog vor Ort. (Schluss) cs

