Kraft, Mut und Weitblick für die Zukunft

Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark gratuliert zum Amtsantritt des neuen Landeshautmannes Christopher Drexler

Graz (OTS) - Ich gratuliere Christopher Drexler herzlich zu seiner Wahl zum Landeshauptmann. Als Hilfsorganisation wissen wir um viele brennende Themen, die uns gemeinsam vor große Herausforderungen stellen: von den Teuerungen über den Personalmangel in Sozial- und Pflegeberufen bis zur Klimakrise. Der neue Landeshauptmann übernimmt das Amt in keiner leichten Zeit. Es braucht Kraft, Mut und Weitblick, um diese Zukunftsthemen anzugehen. Ich habe Christopher Drexler in bisherigen beruflichen Begegnungen als respektvollen und konstruktives Gegenüber erlebt. In diesem Sinne bieten wir gerne unsere Expertise im sozialen Bereich an und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung, um uns gemeinsam für ein gutes soziales Miteinander einzusetzen. Als Caritasdirektorin wünsche ich Christopher Drexler für seine Arbeit alles Gute und freue mich auf eine wertschätzende Zusammenarbeit.

