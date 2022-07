EIN SCHRITT VORWÄRTS, ZWEI SCHRITTE ZURÜCK – Die Pro und Contra Spezial-Reihe zum Verhältnis der Geschlechter

Start am Mittwoch, 06. Juli 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24

Wien (OTS) - Im Juli stehen Frauen und ihr Kampf um Gleichstellung im Mittelpunkt einer Pro und Contra Spezial-Reihe. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen und wo muss die Gesellschaft umdenken? Das diskutieren diverse und kontroverse Podien u.a. mit Viktoria Spielmann, Andrea Schurian, Katia Wagner, Manfred Ainedter, Der Asiate, Schwester Ebra, Heinz Sichrovsky, Candy Licious, Donna Krasniqi und Steffi Stankovic.



Die erste Jahreshälfte 2022 machte deutlich, dass weiterhin Gewalt, Diskriminierung und fehlende Selbstbestimmung den Alltag vieler Frauen prägen. Bereits 18 Frauen wurden dieses Jahr in Österreich ermordet, jede fünfte Frau ist von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen.



Die vergangenen Monate brachten zudem harte Rückschläge für die Gleichstellung: Johnny Depp ging als Sieger aus einem aufsehenerregenden Prozess über seine Ex-Frau Amber Heard hervor, der US-Supreme Court kippte das landesweite Recht auf Abtreibung und bei den Wiener Festwochen machte der Rapper Yung Hurn mit sexistischen Texten Furore. Gleichzeitig sorgte die Debatte um Transpersonen im Sport und der Vorstoß, sein oder ihr Geschlecht auch amtlich selbst bestimmen zu können, für erregte Gemüter.



Was hat die MeToo-Bewegung bewirkt und wo stößt sie an ihre Grenzen? Unterliegen sexistische Songtexte der Kunstfreiheit oder sind sie Ausdruck von Unterdrückung? Welche Folgen hat es, wenn jede:r das Geschlecht selbst bestimmen kann? Und was muss sich ändern, damit Frauen ein selbstbestimmteres Leben führen können?



PRO UND CONTRA SPEZIAL

Me too am Prüfstand – Notwendige Diskussion oder übertriebene Aufregung?

Mittwoch, 06. Juli 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24



Sexismus in der Kunst – Legitime Provokation oder Diskriminierung?

Mittwoch, 13. Juli 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24



Mann, Frau oder divers – Wer bestimmt die sexuelle Identität?

Mittwoch, 20. Juli 2022, 20:15 Uhr auf PULS 24



Pro & Contra Spezial immer 48 Stunden vor TV-Ausstrahlung im Vorab-Stream auf ZAPPN.



Moderation: Corinna Milborn & Gundula Geiginger

