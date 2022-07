ORF III am Dienstag und Mittwoch: Agatha Christies „Mörderische Spiele“, Sommerkabarett mit u. a. „Tafelrunde Open Air“

Außerdem: Nationalratssitzung live, „Heimat Österreich“ und „Landleben“-Dokus

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Dienstag, dem 5. Juli 2022, ab 20.15 Uhr mit „Fata Morgana“ und „Blausäure“ zwei Folgen der Krimiserie „Mörderische Spiele“, basierend auf den Romanen der „Queen of Crime“ Agatha Christie.

Am Mittwoch, dem 6. Juli, überträgt ORF III am Vormittag den ersten von drei Sitzungstagen des Nationalrats, der u. a. das Volksbegehren „Kauf Regional“ debattiert. Im Hauptabend präsentiert „Heimat Österreich“ das „Bauernleben im Kaisergebirge“, danach folgt die Dokumentation „Landleben – Almauftrieb“. Anschließend steht Kabarett auf dem Programm: Den Anfang macht die 50. Ausgabe des Satireformats „Die Tafelrunde“, die in „Kabarett unter Sternen“ ihr Freiluft-Comeback auf Viktor Gernots Praterbühne feiert. Anschließend gibt es „Tafelrunde Open Air – Die besten Momente“ des Vorjahres. Den Abschluss macht „Kabarett im Turm“ mit Angelika Niedetzky.

Dienstag, 5. Juli

Am Dienstag startet ORF III mit Agatha Christies „Mörderische Spiele“ in den Krimisommer. In der ersten Folge „Fata Morgana“ (20.15 Uhr) ruft ein Mord in einer wohltätigen Einrichtung nicht nur den neuen Kommissar der Stadt Swan Laurence (Samuel Labarthe), sondern auch die engagierte Reporterin Alice Avril (Blandine Bellavoir) auf den Plan. Eines Abends überschlagen sich die Ereignisse und ein doppeltes Spiel nimmt seinen Lauf.

Danach dreht sich in einer weiteren Folge alles um den Tod der gefeierten Schauspielerin Elvire Morenkova. Alle Anzeichen sprechen für einen Suizid mittels „Blausäure“ (21.50 Uhr), die sie sich selbst ins Champagnerglas geschüttet hat. Doch Kommissar Laurence sieht genauer hin und findet Hinweise und jede Menge Motive für eine Ermordung der Diva.

Mittwoch, 6. Juli

Am Mittwoch, dem 6. Juli, überträgt ORF III in „Politik live“ ab 9.05 Uhr die erste von drei Nationalratssitzungen, in denen mehr als 40 Gesetze beschlossen werden. Der erste Sitzungstag startet mit einer Aktuellen Stunde der ÖVP. Diskutiert werden das Volksbegehren „Kauf Regional“, ein neuer arbeitsmedizinischer Fachdienst, Energiekostenzuschüsse für Unternehmen und eine radfahrfreundlichere Gestaltung der Straßenverkehrsordnung.

Im Hauptabend widmet sich eine „Heimat Österreich“-Produktion dem „Bauernleben im Kaisergebirge“ (20.15 Uhr) und porträtiert Menschen der Region: Vor den Toren von Kufstein bewirtschaftet Familie Anker am Kaissenhof in Ebbs ihre Felder. Seit Jahrzehnten mit der Region verwurzelt, produziert sie hofgeräucherten Speck, eigene Würste und selbstgebackenes Bauernbrot. Auf 1.400 Metern Seehöhe hat Hans Degeser seine Käserei, wo man dem Käser auch über die Schulter schauen und den Ausblick genießen kann: Berge, weitläufige Wiesen, sanfte Hügel.

Hoch über dem Kärntner Lesachtal liegt eine der letzten großen Alm-Mähwiesen Österreichs, die sogenannte „Mussen“. Die weitläufigen Bergwiesen oberhalb der Waldgrenze werden von den Bauern seit Jahrhunderten gemäht. „Landleben“ präsentiert in „Almauftrieb“ (21.05 Uhr) die Schönheit und die Herausforderungen des traditionellen Almlebens.

Was wäre der Sommer ohne Kabarett? Damit auch in der heißesten Zeit des Jahres die Lachmuskeln trainiert werden, sorgt ORF III im Spätabend mit „Kabarett unter Sternen“ (21.55 Uhr) für beste Unterhaltung. „Die Tafelrunde“ feiert dabei ihr Freiluft-Comeback und gleichzeitig ihre 50. Ausgabe. Gerald Fleischhacker meldet sich mit seiner Show von Viktor Gernots Praterbühne und begrüßt zum Auftakt die Kabarett-Stars Gernot Kulis, Tricky Niki, Lydia Prenner-Kasper und Malarina, um die wichtigsten Themen des Monats humorvoll Revue passieren zu lassen.

Anschließend zeigt ORF III in „Kabarett unter Sternen: Tafelrunde Open Air – Die besten Momente“ (23.00 Uhr) die Highlights der Freiluft-Ausgaben der „Tafelrunde“ aus 2021. Mit Publikumslieblingen wie Viktor Gernot, Andreas Vitásek, Gery Seidl, Angelika Niedetzky, Klaus Eckel, Gernot Kulis und Lydia Prenner-Kasper.

Den Abend beendet eine Folge „Kabarett im Turm“ (0.10 Uhr) mit Angelika Niedetzky und ihrem Programm „Marathon“.

