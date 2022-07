Volkspartei gratuliert Christopher Drexler zur Wahl zum Landeshauptmann

Nehammer: „Christopher Drexler ist genau der Richtige für das wichtigste Amt der Steiermark“

Wien (OTS) - „Christopher Drexler ist genau der Richtige für das wichtigste Amt der Steiermark. Bereits in den vergangenen Jahren hat er als Obmann des Landtagsklubs sowie langjähriger Landesrat die steirische Politik maßgeblich mitbestimmt und wird dies nun künftig federführend als Landeshauptmann tun. Seine politische Erfahrung, sein Engagement und besonnenes Handeln zeichnen ihn ganz besonders aus“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer, bezugnehmend auf die Wahl von Christopher Drexler zum Landeshauptmann der Steiermark in der heutigen Sonderlandtagssitzung. „Die Steiermark ist nicht nur für die Volkspartei, sondern für ganz Österreich ein Bundesland von überragender Bedeutung. Es ist großartig, die Steiermark auch weiterhin in besten Händen zu wissen. Ich freue mich auf die noch engere Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Christopher Drexler und wünsche ihm alles Gute für alle bevorstehenden Aufgaben“, so Nehammer.



„Christopher Drexler hat bereits in den vergangenen Jahren als Mitglied der Landesregierung seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Er bringt alle Fähigkeiten mit, um in die großen Fußstapfen von Hermann Schützenhöfer zu treten und den steirischen Erfolgsweg fortzusetzen“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, und abschließend: „Christopher Drexler ist jemand, auf den man sich verlassen kann und der immer zu seinem Wort steht. Ich gratuliere dem neuen Landeshauptmann der Steiermark, Christopher Drexler, und wünsche ihm viel Erfolg für die kommenden Aufgaben."

