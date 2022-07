„Report“ über die Annäherung an Erdogan

Am 5. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Studiogast Alexander Schallenberg

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 5. Juli 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Annäherung an Erdogan

Jahrelang herrschte politische Eiszeit zwischen Österreich und der Türkei, das schwierige Verhältnis war jeweils vor allem von innenpolitischen Überlegungen geprägt – das ist jetzt vorbei. Nach Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig traf nun auch Bundeskanzler Karl Nehammer am Rande des NATO-Gipfels in Madrid mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Durch den Krieg in der Ukraine gewinnt die Türkei an geopolitischer Bedeutung für Österreich und für Europa. Doch wie nahe kann man dem Autokraten Erdoğan kommen? Und worauf sollte Europa nach den Erfahrungen der Vergangenheit mit Wladimir Putin achten? Eine Analyse von Yilmaz Gülüm und Julia Ortner.

Gast im Studio ist Außenminister Alexander Schallenberg, ÖVP

Verzicht für das Klima?

Energiesparen ist wegen der Teuerung für viele gerade das Gebot der Stunde. Energiesparen empfiehlt auch der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger, damit Österreich bis 2040 klimaneutral wird. Aus ganz Österreich wurden dafür Menschen repräsentativ ausgewählt, um mehrheitsfähige Lösungen zu entwickeln. Doch wie praxistauglich sind die Ansätze des Klimarats? Ist die österreichische Bevölkerung bereit, ihren Lebensstandard zu verändern? Und reicht Eigeninitiative überhaupt aus, oder muss die Politik Maßnahmen vorgeben? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar haben recherchiert.

Angst vor „Querulanten“

Was passiert mit unserem Steuergeld? Warum bewilligt eine Verwaltungsbehörde ein bestimmtes Bauprojekt? Wer Auskunft zu solchen Fragen bekommen will, scheitert oft am Amtsgeheimnis. Die Regierung verspricht schon länger ein Informationsfreiheitsgesetz, um mehr Transparenz in die Verwaltung zu bringen. Bundeskanzler Karl Nehammer sicherte am ÖVP-Parteitag zwar das Gesetz zu, äußerte aber die Befürchtung, dass „Querulanten die Behörden lahmlegen“ könnten. Laura Franz hat sich angesehen, welcher Mehraufwand für Behörden tatsächlich drohen könnte.

Retter in Not

Einsätze, die über Leben und Tod entscheiden, und Dienste, die regelmäßig zwölf Stunden dauern – der Beruf der Sanitäterin und des Sanitäters ist herausfordernd und manchmal lebensentscheidend. Denn von der richtigen Erstversorgung hängt viel ab. Dennoch gelten diese nicht als ausgebildete Angestellte. Nur eines der vielen Probleme, mit denen Rettungsdienste zu kämpfen haben. Und obwohl sie seit der Pandemie wichtiger denn je sind, werden viele Missstände, die in dem Beruf existieren, in der Gesellschaft nicht wahrgenommen. Laura Franz und Stefan Daubrawa berichten.

