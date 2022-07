Aviso: ÖGB-Aktion “Mogelpackung Elementarpädagogik-Milliarde”

Gewerkschaften und Beschäftigte machen anlässlich des NR-Beschlusses der 15a-Vereinbarung auf fehlende Verbesserungen für die Elementarpädagogik aufmerksam

Wien (OTS) - Die untragbaren Arbeitsbedingungen für das Personal in Kindergärten und Horten sind schon seit Langem im Fokus des ÖGB, der seit Monaten Verbesserungen fordert. Die 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern würden Spielraum dafür bieten, dieser wurde aber nicht genutzt. Anlässlich des Beschlusses der 15a-Vereinbarungen am 6. Juli macht die Gewerkschaftsbewegung deswegen mit einer Aktion am Josefsplatz auf die fehlenden Verbesserungen in elementarpädagogischen Einrichtungen aufmerksam. Die beschlossene Milliarde Euro ist in Wirklichkeit ein populistischer Rechentrick – diese finanzielle Unterstützung auf fünf Jahre zu verteilen, bringt zu wenig Verbesserungen für Beschäftigte, Eltern und Kinder. Es braucht eine Milliarde Euro mehr pro Jahr, um die untragbare Situation in der Elementarpädagogik zu beenden.





Bitte merken Sie vor:



Aktion „Mogelpackung Elementarpädagogik-Milliarde“

Mit

Korinna Schumann, ÖGB Vizepräsidentin und –Frauenvorsitzende, sowie VertreterInnen der Gewerkschaften younion _ Die Daseinsgewerkschaft, GPA und vida. Beschäftige der Elementarpädagogik stehen für Interviews zur Verfügung

Mittwoch, 6. Juli 2022, 8:15 – 8:45 Uhr

Ort: Josefsplatz, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Tanja Holz

Tel.: +43 664 780 098 13

tanja.holz @ oegb.at