Lotto: Aus Jackpot wurde Doppeljackpot – 2,2 Millionen Euro warten

Jackpot beim Joker – es geht um rund 400.000 Euro

Wien (OTS) - Die wirklich großen Gewinne blieben bei den Ziehungen am vergangenen Sonntag aus, denn es konnte weder der Lotto Jackpot geknackt werden, noch gab es einen Sechser bei LottoPlus, und auch beim Joker blieb der Gewinntopf verschlossen.

Zum zweiten Mal in Folge gab es also keine „sechs Richtigen“ bei „6 aus 45“, und damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot, der mit rund 2,2 Millionen Euro gefüllt sein wird. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner, und beide kommen aus Oberösterreich. Einer kreuzte seinen Gewinn im sechsten von sechs Tipps selbst an, der andere verließ sich auf die Hilfe des Computers und war mit dem sechsten von zehn Quicktipps erfolgreich. Beide erhalten jeweils rund 57.200 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser, und so wurde die Gewinnsumme wieder den Fünfern zugeschlagen. Hier gewannen 52 Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen somit jeweils rund 6.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es ebenfalls keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombination. Damit wartet ein Jackpot, und der Gewinntopf wird am Mittwoch mit rund 400.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Juli 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.430.926,48 – 2,2 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 57.187,20 96 Fünfer zu je EUR 1.299,70 264 Vierer+ZZ zu je EUR 141,70 4.818 Vierer zu je EUR 43,10 6.184 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 75.713 Dreier zu je EUR 4,90 211.166 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 11 17 25 35 45 Zusatzzahl 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Juli 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 6.375,70 3.018 Vierer zu je EUR 18,60 49.193 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 9 29 30 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Juli 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 224.771,55 – 400.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.110 mal EUR 88,00 11.107 mal EUR 8,00 111.935 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 9 6 7 3 7

