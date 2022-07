Weiterer riesiger Wahlerfolg für die Schülerunion: Oberösterreich (23/24 Mandate) Steiermark (15/15 Mandate)

Die Schülerunion stellt in Oberösterreich 23 von 24 Mandaten und in der Steiermark alle Mandate mit 15 von 15.

Linz/Graz (OTS) - Das Ende der ersten Wahlwoche zu den Landesschülervertretungswahlen machen die Steiermark und Oberösterreich. In Oberösterreich stellt die Schülerunion im kommenden Jahr 23 von 24 Mandaten inklusive allen drei Landesschulsprecher:innen und holte damit wieder 2 aktive Mandate im AHS Bereich zurück. In der Steiermark holte die Schülerunion alle aktiven Mandate in der Landesschülervertretung und damit auch alle Landesschulsprecher:innen.

In Oberösterreich kandidierte das Team “Fokus Bildung” mit Forderungen zum Ausbau der Mitbestimmung der Schülervertretung auf Landes- und Bundesebene sowie zum Thema Mental Health. Die designierten Landesschulsprecher:innen sind im AHS Bereich Emil Schachtschabel, im BMHS Bereich Christina Zehetner und im BS Bereich Julian Altenhofer.

In der Steiermark wollen sich die frisch gewählten Landesschulsprecher:innen Michelle Isop (AHS), Luca Heuserer (BMHS) und Marcel Ehweiner (BS) für die Etablierung von Soft Skills im Unterricht und Berufsorientierung im kommenden Jahr stark einsetzen.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerinnen- und Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2021/22 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Susanna Öllinger kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin Schülerunion

mira.lobnig @ schuelerunion.at

+43 664 411 68 12