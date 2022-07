TGA des BFI Wien: Neue Rekordzahl bei den Werkmeistern!

123 Absolventen konnten die Werkmeisterschule trotz der komplexen Rahmenbedingungen erfolgreich abschließen.

Wien (OTS) - Trotz des für alle herausfordernden Schuljahres bringt die TGA des BFI Wien mehr frischgebackene Werkmeisterinnen und Werkmeister denn je hervor: 123 Absolventinnen und Absolventen haben allen Widrigkeiten getrotzt und die zweijährige Werkmeisterschule erfolgreich abgeschlossen. Mit den rund 30 Studierenden, die ihren Abschluss im Oktober 2022 machen, erreicht die TGA eine noch nie dagewesene Absolventenzahl: „Angesichts der Rahmenbedingungen der letzten beiden Jahre ist dieses Ergebnis gar nicht hoch genug einzuschätzen“, so Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer des BFI Wien. „Berufsbegleitend eine intensive Ausbildung wie die Werkmeisterschule zu absolvieren, ist schon ohne Corona eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Hygieneauflagen und dergleichen machen die Aufgabe keineswegs leichter“, gratuliert Lackinger den Absolventen sowie Direktor Martin Schilk und seinem Team, das diesen Erfolg erst ermöglicht hat.

Beste Jobaussichten

Das Durchhaltevermögen lohne sich jedenfalls, ist der BFI Wien-Chef überzeugt: „Die Stellenausschreibungen im Green Job-Bereich steigen sukzessive an“. Und ein genauer Blick auf die Inserate zeige, dass es vor allem „traditionelle“ Fertigkeiten sind, die im Umweltsektor gesucht werden: „Bauwesen, Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Maschinenbau – in all diesen Bereichen werden Fachkräfte händeringend gesucht. Beste Aussichten also für unsere Absolventen“, so Lackinger.

86 ausgezeichnete Erfolge

Der 2022er-Jahrgang glänzte aber nicht nur mit Durchhaltevermögen, sondern auch mit Lerneifer: Nicht weniger als 86 Personen schlossen die zweijährige Ausbildung mit „ausgezeichnetem Erfolg“ ab. In Summe können nun 9 Personen im Bauwesen, 85 in der Elektrotechnik, 11 in der Kraftfahrzeugtechnik und 18 im Maschinenbau die nächsten Karriereschritte mit einem staatsgültigen Zeugnis in der Tasche in Angriff nehmen: So sind sie u.a. zur selbständigen Ausübung von Handwerken oder Gewerben, zur Ausbildung von Lehrlingen und zum Besuch einer Pädagogischen Hochschule berechtigt.

Weitere Informationen zur Ausbildung und zu Fördermöglichkeiten an der Technisch-Gewerblichen Abendschule finden Sie hier: www.tga-wien.at

Bild: https://cloud.bfi.wien/index.php/s/dGXS8SJPZWyyaAc

Bildunterschrift: TGA-Direktor Martin Schilk (links hinten) konnte am 30.6. insgesamt 123 neue Werkmeisterinnen und Werkmeister auszeichnen. © BFI Wien

