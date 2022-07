Positive Stimmung nach dem ersten „Mein Yapadu Summit“

Nach dem ersten Glücks-Gipfel in der Region St. Johann in Tirol ziehen die Veranstalter Bilanz

St. Johann in Tirol (OTS) - Mit dem großen Glücks-Gipfel, dem „Mein Yapadu Summit“ rief der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol ein ganz neues Veranstaltungsformat ins Leben. Nach der Premiere des Events blicken die Verantwortlichen auf ein erfolgreiches Wochenende zurück.

Achtsamkeit, Balance & körperliche Entspannung – das waren die Hauptthemen des ersten großen Glücks-Gipfels in St. Johann in Tirol. Mit dabei waren bekannte Persönlichkeiten wie Olympiasieger Felix Gottwald, Yoga-Teacher und Content Creator Marcel Clementi, Coach Pia Baur und viele mehr.

Viele zufriedene TeilnehmerInnen und ein zufriedener Veranstalter

„Ein neues Veranstaltungsformat ins Leben zu rufen ist immer eine Herausforderung. Umso mehr freut es uns, dass die Premiere des „Mein Yapadu Summit“ so positiv verlaufen ist!“, zieht Gernot Riedel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes nach der Veranstaltung Bilanz. „Mit insgesamt fast 500 begeisterten TeilnehmerInnen über das gesamte Wochenende verteilt, können wir sehr zufrieden sein … natürlich gibt es an einigen Stellen Verbesserungspotenzial, aber das ist bei so einer vielseitigen Veranstaltung ganz normal!“, gibt er an. Insgesamt gab es am Wochenende zwischen 16. und 19. Juni 2022 mehr als 20 unterschiedliche Veranstaltungen. „Der Fokus lag dabei darauf, ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen Aktivitäten anzubieten, damit jede/r TeilnehmerIn seine ganz individuellen Glücksmomente finden kann!“, erklärt Riedel die Herangehensweise bei der Planung und Umsetzung des Glücks-Gipfels.

Vom Kinofilm bis zu Yoga mit Harfenklängen

Die Bandbreite reichte dabei vom Töpfern über achtsame Wanderungen mit Qi Gong bis hin zu einer Kinovorführung und von der morgendlichen Yoga-Einheit am Berg bis hin zu Vorträgen zu „Burn-Out-Präventionsmaßnahmen und „Clean Eating“. Gerade diese bunte Auswahl von Veranstaltungen, die in kein fixes Programm eingebettet waren, sondern auch einzeln gebucht werden konnten, wurde von den TeilnehmerInnen positiv aufgenommen. Auch viele Einheimische nahmen das Angebot an und besuchten einige der Veranstaltungen. „Das freut uns ganz besonders … denn wir gestalten viele Programme und Veranstaltungen, die sowohl für Gäste als auch Einheimische gemacht werden … dass dieses Unterfangen gleich beim Auftakt geglückt ist, ist unser persönlicher „Glücksmoment!“, freut sich Riedel über die rege Beteiligung der einheimischen Bevölkerung.

Partner für den ersten Glücks-Gipfel war das bekannte Unternehmen Kneipp, welches sich ebenso wie die Region St. Johann in Tirol dem Thema "Glück" verschrieben hat. Beim ersten Summit durften sich die TeilnehmerInnen daher über Giveaways freuen und auch im Marketing gab es gemeinsame Aktionen. "Gleich beim Auftakt einen so starken Partner wie Kneipp an unserer Seite zu wissen, war für uns ein Glücksfall! Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und hoffen auf eine gute Kooperation auch in der Zukunft", findet Riedel dankbare Worte für den Markenpartner.

Nächster Termin im Juni 2023

Dass der „Mein Yapadu Summit“ keine Eintagsfliege bleibt, war von vornherein klar. „Wir werden den Glücks-Gipfel ab jetzt jährlich abhalten … das Feedback der TeilnehmerInnen von diesem Jahr bestärkt uns in unserem Vorhaben. Der Termin für 2023 folgt in Kürze – die ersten Planungen dafür starten aber schon wieder!“, schließt Riedel ab.

