Aviso PK: Ludwig/Ruck: „vienna green economy“ – Präsentation des Reports

Gemeinsame Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck am Dienstag um 11:30 Uhr im Rathaus

Wien (OTS/RK) - Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien präsentieren unter dem Titel „vienna green economy“ einen neuen Report zum Klimaschutz. Aufgezeigt wird, was die öffentliche Hand und Wiener Unternehmen mit neuen Infrastruktur- und Technologieprojekten volkswirtschaftlich bewegen und gleichzeitig an Treibhausgasen am Weg zur Klimaneutralität einsparen. Der Report wird am Dienstag, den 5. Juli im Rahmen einer Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig und WK Wien-Präsident Walter Ruck vorgestellt.

Ihre Gesprächspartner:

Bürgermeister Michael Ludwig

WK Wien-Präsident Walter Ruck

Wann: Dienstag, 05.07.2022 um 11:30 Uhr

Wo: Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

