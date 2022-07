Nie wieder Zahnweh!

Wien (OTS) - Zahnschmerzen kennt jeder. Und die Wahrscheinlichkeit, in der einen oder anderen Ausprägung immer wieder einmal ihre unliebsame Bekanntschaft zu machen, ist hoch. Denn so wie das Zahnfleisch beim Zahndurchbruch, können aus dem einen oder anderen Grund auch etliche andere Bestandteile des Gebisses schmerzen. Was hilft, wenn es schmerzhaft pocht, sticht, zieht oder blitzartig einfährt. Wie man Zahnschmerzen vermeiden kann und warum regelmäßige Zahn- und Mundhygiene so wichtig sind.





Außerdem in der Juli-/August-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Echt beerig

Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren oder Ribisel: Beeren gehören zum Sommer einfach dazu und sie sind ein echter Gewinn für die Gesundheit. Sie bringen Farbe auf den Teller und stärken das Immunsystem mit wertvollen Inhaltsstoffen. Welche das sind und was man beim Kauf bzw. bei der Lagerung beachten sollte.

Drei häufige Knie-OPs

Kaum ein anderes Gelenk im Körper ist so starken Belastungen ausgesetzt wie das Knie. Abnützung, Sturz- und Sportverletzungen sind häufige Operationsgründe. Wie die drei häufigsten Knieoperationen ablaufen, wann sie gemacht werden und was in der Phase nach den Operationen zu beachten ist.





Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär ist seit dem 1. Juli 2022 erhältlich.





