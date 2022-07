The Red Bulletin Heroes Edition: Das Magazin des Formel-1-Weltmeisters jetzt am Kiosk

MAX VERSTAPPEN privat wie noch nie

Max Verstappen übernahm in diesem Projekt die Position des Herausgebers Andreas Kornhofer, Geschäftsführer Red Bull Media House Publishing 1/2

Jede Zeile Text, jedes Foto, jede Geschichte ging über den Tisch des Weltmeisters, wurde von ihm aktiv mit- und bis zur Höchstform weiterentwickelt. Champion-Level eben. Chefredakteur Alexander Müller-Macheck 2/2

Wien (OTS) - Weltpremiere! Zum ersten Mal in seiner Karriere gibt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen tiefe Einblicke in sein Privatleben, was ihn bewegt, welche Menschen für ihn wirklich wichtig sind und was ihn auf seinem faszinierenden Lebensweg zu jener außergewöhnlichen Persönlichkeit formte, die Millionen Menschen inspiriert: exklusiv in der neuen „The Red Bulletin Heroes Edition | MAX VERSTAPPEN“, erhältlich ab 5. Juli 2022, überall, wo es Zeitschriften gibt.

Was hat Max von seinem Vater, dem Ex-Rennfahrer Jos Verstappen, gelernt? Was hat ihm seine Mutter Sophie Kumpen, selbst ein Racing-Supertalent, mitgegeben? Was erkannte Oracle Red Bull Racing-Mastermind Dr. Helmut Marko in dem jungen Heißsporn? Wie bringt Fitness-Coach Bradley Scanes Max Verstappen in Höchstform? Was flüstert ihm Renningenieur Gianpiero Lambiase während eines Grand Prix ins Ohr? Was liebt Max an seiner neuen Heimat Monaco am meisten? Das alles und noch einiges mehr beantwortet „The Red Bulletin Heroes Edition | MAX VERSTAPPEN“ auf 124 Seiten in spannenden Geschichten, faszinierender Fotografie und außergewöhnlichem Layout.

„ Max Verstappen übernahm in diesem Projekt die Position des Herausgebers “, erklärt Andreas Kornhofer, Geschäftsführer Red Bull Media House Publishing. „Das ist integrativer Bestandteil unserer Heroes-Projekte und garantiert absolute Authentizität.“ Chefredakteur Alexander Müller-Macheck ergänzt: „ Jede Zeile Text, jedes Foto, jede Geschichte ging über den Tisch des Weltmeisters, wurde von ihm aktiv mit- und bis zur Höchstform weiterentwickelt. Champion-Level eben. “

„The Red Bulletin Heroes Edition | MAX VERSTAPPEN“ erscheint in einer Auflage von 120.000 Stück in Österreich, Deutschland, Belgien und selbstverständlich in den Niederlanden. Erhältlich ist das Magazin in allen drei Sprachen (Deutsch, Englisch und Niederländisch) am Kiosk, in Red Bull- & Verstappen-Shops sowie direkt an der Rennstrecke und digital auf getredbulletin.com/heroes

