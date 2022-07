Junge Uni der IMC FH Krems zurück am Campus

Für das Motto Stay Safe haben wir uns heuer entschieden, da gerade die letzten Jahre gezeigt haben, wie allgegenwärtig das Thema Sicherheit in den verschiedensten Bereichen ist. Wir freuen uns darauf, den Kindern und Jugendlichen die Welt der Wissenschaft und Forschung näher zu bringen und mit ihnen eine abwechslungsreiche Junge Uni Woche zu erleben Projektleiterin Sabine Steinkellner, MA 1/2

Wir wollen unsere Jugend neugierig machen, neugierig auf die Wissenschaft, neue Studienbereiche oder auf den zukünftigen Beruf. Natürlich wollen wir auch aktuelle Themen mit ihnen diskutieren und erarbeiten, so wie das Thema Umwelt. Aber auch Digitalisierung, Gesundheit oder Recht sind Themen, die wir mit den Kindern diskutieren. Aber der wichtigste Grund, warum es die Junge Uni gibt, ist: Wir wollen das Kinderlachen eine Woche lang am Campus hören IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer 2/2

Krems (OTS) - Die Junge Uni der IMC FH Krems darf heuer wieder in altbewährter Form am Campus stattfinden. Von 11. bis 15. Juli 2022 können 180 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 13 Jahren in die Welt der Wissenschaft und Forschung eintauchen. Beibehalten wird jedoch die Übertragung der Vorträge, um auch eine Teilnahme von zu Hause aus möglich zu machen.

Vielfältiges Programm

Unter dem Motto „Stay Safe“ bekommen die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, an einem breit gefächerten Programm an Vorträgen und Workshops teilzunehmen. Alles rund um das Thema Sicherheit wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den verschiedenen Tagen mit Themenschwerpunkten wie Gesundheit oder Digitalisierung nähergebracht.

„ Für das Motto Stay Safe haben wir uns heuer entschieden, da gerade die letzten Jahre gezeigt haben, wie allgegenwärtig das Thema Sicherheit in den verschiedensten Bereichen ist. Wir freuen uns darauf, den Kindern und Jugendlichen die Welt der Wissenschaft und Forschung näher zu bringen und mit ihnen eine abwechslungsreiche Junge Uni Woche zu erleben “, so Projektleiterin Sabine Steinkellner, MA.

Beispielsweise im Science Graffiti Workshop sehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie Wissenschaft und Kunst zusammenkommen und sprayen selbst ein Graffiti. Im Emergency Room Workshop dreht sich alles um den Alltag im Universitätsklinikum Krems, aber auch wie ganze Kinofilme mit Smartphones gedreht werden können, erfahren die Kinder und Jugendlichen.

„ Wir wollen unsere Jugend neugierig machen, neugierig auf die Wissenschaft, neue Studienbereiche oder auf den zukünftigen Beruf. Natürlich wollen wir auch aktuelle Themen mit ihnen diskutieren und erarbeiten, so wie das Thema Umwelt. Aber auch Digitalisierung, Gesundheit oder Recht sind Themen, die wir mit den Kindern diskutieren. Aber der wichtigste Grund, warum es die Junge Uni gibt, ist: Wir wollen das Kinderlachen eine Woche lang am Campus hören “, so IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer.

Junge Uni Sponsion

Grund zur Freude gibt es auch, weil die große Junge Uni Sponsion heuer wieder stattfinden kann. Am Freitag, den 15. Juli 2022, findet eine spannende Junge Uni Woche somit ihren krönenden Abschluss. Die Jungforscherinnen und Jungforscher können ihren Erfolg gemeinsam mit ihren Liebsten feiern.

UNESCO-ausgezeichnetes Pionierprojekt

Die Junge Uni wurde 2006 als erste Jugenduniversität Niederösterreichs von der IMC FH Krems ins Leben gerufen und wird seitdem jährlich erfolgreich durchgeführt. Mehr als 2.500 Jungstudierende konnten bisher für Themenbereiche wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Management, Biotechnologie, IT und Sprachen begeistert werden. 2008 wurde das Projekt von der UNESCO als österreichisches Dekadenprojekt für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und ist mittlerweile mit weltweit über 150 Kinder- und Jugendunis in einem Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

IMC Fachhochschule Krems

Michaela Sabathiel

Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

T: +43 (0)2732 802

marketing @ fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at