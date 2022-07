Spaß, Beratung und Betreuung: AK Niederösterreich ist auch für die Kleinsten da

AK Kids und AK Young bieten umfassendes Betreuungs- und Förderangebot für Kinder ab dem Volksschulalter

St. Pölten (OTS) - Fünf Tage lang können Kinder ab dem Volksschulalter im August die Welt des Musicals kennenlernen. Der Workshop in Reichenau ist die jüngste Ergänzung im Förderangebot der AK Niederösterreich für die Kleinsten – ein Angebot, das sich auch sonst sehen lassen kann.



Von 15. bis 19. August können Kinder und Jugendliche auf Einladung der AK Niederösterreich in Reichenau/Rax die Bretter kennenlernen, die die Welt bedeuten. Ein Musicalworkshop unter Leitung von Regisseur und Intendant Werner Auer und den Schauspielerinnen Petra Niedermayer und Anna Burger vermittelt altersgerecht Grundkenntnisse in Schauspiel, Dramaturgie und Gesang – und nicht zuletzt im Tanz. Das alles zu leistbaren Preisen: Kinder bis 12 Jahre zahlen inklusive Unterbringung im Einzelzimmer 249 Euro.



Das ist nur die jüngste Ergänzung im Betreuungs- und Förderangebot der AK Niederösterreich. Am 4. Juli beginnt etwa die erste Digiweek diesen Sommer in der AK Niederösterreich-Bezirksstelle Tulln. Dort können Kinder ab sieben spielerisch und unter fachlicher Anleitung die Grundlagen der digitalen Welt entdecken und lernen, wie sie die Gefahren umgehen können. Daneben gibt es jede Menge Möglichkeiten, das eigene kreative Potential zu entdecken. Bis inklusive 26. August gibt es vier weitere Digiweeks in Schwechat und St. Pölten. Am 23. und 24. Juli lädt die AK Niederösterreich in Gmünd und Wolkersdorf bzw. in Berndorf und St. Valentin zur Bädertour – mit kostenlosem Eintritt, und Spiel- und Spaßstationen.



Ein umfangreiches Förder- und Betreuungsprogramm, von dem alle etwas haben: Kinder können mit viel Spaß ihre Talente oder die Freude am Sport entdecken und Arbeitnehmer*innen werden bei der gerade im Sommer schwierigen Aufgabe Kinderbetreuung entlastet. Freilich endet das Programm unter den Dachmarken AK Kids und AK Young nicht mit dem Schulbeginn, erklärt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser: „Wir wissen, dass bei Kindern und Jugendlichen ein enorm großes Interesse an Bildungs- und Berufswelt vorhanden ist und dass ein großer Beratungsbedarf besteht. Dem tragen wir mit zahlreichen Infoveranstaltungen Rechnung.“



So stellt zweimal im Jahr die AK Kids-Messe „Berufe zum Angreifen“ in Vösendorf und Wieselburg die Arbeitswelt altersgerecht für Neun- bis Elfjährige dar, das ganze Jahr über tourt in Zusammenarbeit mit der WK NÖ „Wakany - die Berufe-Fee“ als Theaterstück für Volksschulkinder durchs Land und es gibt Kooperationen mit der Jungen Uni Waldviertel-Vysoèina, der Jungen Uni der IMC FH Krems und dem Young Campus FH St. Pölten.



Für Kinder ab der siebten Schulstufe bietet die AK Niederösterreich außerdem ganzjährig etwa 700 Workshops, Webinare und Schulvorträge sowie altersgerechte Bewerbungstrainings – wobei hier sowohl Berufsorientierung als auch der Umgang mit gesellschaftlich relevanten Themen im Vordergrund stehen. „Allein im vergangenen Schuljahr haben wir damit 17.500 Schülerinnen und Schüler erreicht“, erklärt AK Niederösterreich-Präsident Wieser.

Mehr Informationen unter noe.arbeiterkammer.at und akyoung.at.





