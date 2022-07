Exklusives Hüttenkonzert: Pizzera & Jaus begeisterten auf 1.200 Metern

Lauschige Wohnzimmeratmosphäre auf der Reiteralm in Schladming-Dachstein / Das Musikkabarett-Duo spielte vor rund 60 Gästen mit atemberaubendem Ausblick auf das Dachsteinmassiv

Salzburg (OTS) - Was für ein unvergesslicher Abend für rund 60 glückliche Gäste auf der Reiteralm in der steirischen Urlaubsregion Schladming-Dachstein: Das Musikkabarett-Duo Pizzera & Jaus eröffnete die Sommersaison mit einem exklusiven Konzert im Almdorf „Almwelt Austria“. Tickets für dieses musikalische Highlight gab es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Auf rund 1.200 Metern Höhe herrschte absolute Wohnzimmeratmosphäre - und das mit perfektem Ausblick auf die abendliche Schladminger Bergwelt.



“Eine ins Leben” und “Eine in Summa” hieß es also für alle “Auserwählten”, sprich die glücklichen Gewinner der Tickets, auf der Schnepf’n Alm. Im Mittelpunkt des lauen Abends standen neben den beiden Künstlern insbesondere die Fans, die diesen einmaligen Event hautnah miterleben durften. Aber auch die beiden Künstler zeigten sich begeistert >>



