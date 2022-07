Acht Verkehrstote in der vergangenen Woche

188 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 3. Juli 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben fünf Pkw-Lenker, ein Motorrad-Lenker, ein Moped-Lenker und ein Motorrad-Mitfahrer bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, den 29. Juni 2022, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem zwei Personen getötet wurden. Ein 60-jähriger Motorrad-Lenker kam in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte in weiterer Folge gegen das Fundament einer Brücke. Der 60-jährige Lenker sowie seine 59-jährige Mitfahrerin verstarben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten insgesamt drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landestraße B, zwei auf einer Autobahn und jeweils einer auf einer Landesstraße L und auf einer Gemeindestraße ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer im Burgenland, in Salzburg und in der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall Übermüdung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Unachtsamkeit/Ablenkung und Überholen. In einem Fall konnte die vermutliche Hauptunfallursache bisher noch nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und drei Verkehrstote waren nicht österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 3. Juli 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 188 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 157, 2020 155 und 2019 200.

