DONAU Versicherung: Rasches Service nach den schweren Unwetterschäden

Die Unwetter der letzten Tage brachten Schäden von rd. 7 Mio. Euro.

Wien (OTS) - In mehreren Wellen zogen die Unwetter in den letzten Tagen über Österreich. Betroffen waren Regionen in nahezu allen Bundesländern. Starkregen mit Sturm und stellenweise Hagel sorgten für lokale Überschwemmungen und beschädigte Dächer sowie Autos. Die Landwirtschaft und zahlreiche Gewerbebetriebe sind ebenso betroffen. Besonders schwer getroffen ist Mittelkärnten, aber auch aus Salzburg und der Steiermark wurden schwere Schäden gemeldet. Insgesamt verbucht die DONAU für das heurige Jahr bereits Unwetterschäden von rd. 12 Mio. Euro. Schon im Rekordjahr 2021 leistete die DONAU für ihre Kunden die Rekordsumme von rd. 85 Mio. Euro für Unwetterschäden.

„ Die Unwettersaison setzt sich heuer erneut mit voller Wucht fort. Speziell aus dem Westen und Südosten Österreichs langen laufend neue Schadensmeldungen ein. Kundenorientierung bedeutet für uns, jetzt rasch die Schäden aufzunehmen und unsere Leistung zu erbringen. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen. Wir sind bereits im Einsatz – nach der Schadenmeldung sorgen Sachverständige für die schnelle Besichtigung, um unseren Kunden in dieser Situation rasch zu helfen “, betont Wolfgang Petschko, Vorstand der DONAU Versicherung und ergänzt: „Die regionalen Unwetter verdeutlichen, dass eine solide finanzielle Absicherung für diese Fälle immer wichtiger wird.“

Kundenservice – persönlich, telefonisch und im Internet

Die Kundenbetreuer der DONAU Versicherung sind vor Ort und nehmen die Schäden persönlich auf. Ebenso steht den DONAU Kunden die österreichweite, telefonische Serviceline 050 330 330 sowie die Schadenmeldung über die Website oder dem Kundenportal der DONAU zur Verfügung.



Telefonische Serviceline 050 330 330

Schadenmeldung online: https://www.donauversicherung.at/service/versicherungsfall-melden/

Kundenportal Meine DONAU: www.meinedonau.at

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at