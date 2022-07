NÖAAB tourt durch Niederösterreich

Im Rahmen der diesjährigen Sommertour besucht NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister alle 20 Bezirke im Land

St. Pölten (OTS) - „Nach zwei Jahren Corona-Pause freue ich mich sehr, endlich wieder mehr im Land unterwegs sein zu können“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister. „Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben haben unter der schweren Zeit gelitten oder leiden immer noch. Auf meiner Tour werde ich viele von ihnen besuchen, um zu erfahren, wo die Probleme und Sorgen, neben den bekannten Themen wie z.B. der Teuerung, liegen. Für mich ist es unheimlich wichtig, nicht nur in guten Zeiten da zu sein, sondern auch da zu sein, wenn die Zeiten gerade nicht so einfach sind.“

Am 4.Juli startet der NÖAAB seine Tour im Bezirk Gmünd und beendet sie am 1. September im Bezirk Mödling. Im Rahmen der Sommertour werden viele Betriebe besucht, aber auch soziale Einrichtungen und kommunale Organisationen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

„Gerade in der aktuellen Situation rund um die Teuerungen und die Zukunftssorgen, möchten wir dort unterstützen, wo es nötig und möglich ist. Zuletzt haben wir erneut eine Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes gefordert, um eine wesentliche Erleichterung zu schaffen. Nach der Erhöhung des Pendlerpauschales und der Vervierfachung des Pendlereuros, wäre das der nächste logische Schritt in Richtung Entlastung. Neben den Maßnahmen gegen die Teuerung des Bundes unterstützt auch das Land Niederösterreich. So wird es im September 100 Euro extra für jedes Schulkind und jeden Lehrling geben. Uns ist es wichtig, schnell und einfach zu helfen“, so NÖAAB Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister abschließend.

