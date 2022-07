Stadt Wien weitet COVID-19-Impfangebot stark aus

Städtische Impfzentren wieder sechs Tage die Woche geöffnet. Neue Impftermine freigeschaltet

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Nachfrage an COVID-19-Auffrischungen reagiert die Stadt Wien und weitet das bestehende städtische Impfangebot stark aus.

Um die zusätzliche Nachfrage mit möglichst kurzen Wartezeiten abzuarbeiten, werden die städtischen Impfzentren nicht nur jeweils an einem bestimmten Wochentag geöffnet haben, sondern künftig wieder Montag bis Samstag mit je zwei Impfstraßen pro Impfzentrum.

Ab der Kalenderwoche 28 hat das Impfzentrum TownTown (1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2) von Montag bis Samstag von 08:00–11:45 Uhr und 13:00–16:45 Uhr geöffnet.

Ab der Kalenderwoche 29 haben zusätzlich die Impfzentren Karmelitergasse (1020, Karmelitergasse 9/1. Stock) und Gasgasse (1150, Gasgasse 8-10, Eingang: Staglgasse 5a) von Montag bis Samstag von 08:00–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr geöffnet.

Ab der Kalenderwoche 30 haben zusätzlich die Impfzentren Schrödingerplatz (1220, Schrödingerplatz), Eingang VHS, Ausgang: Bernoullistraße 1), Schöpfwerk (1120, Am Schöpfwerk 29/11/R10), Martinstraße (1180, Martinstraße 100/1. Stock) und Wassermanngasse (1210, Wassermanngasse 7) von Montag bis Samstag von 08:00–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr geöffnet.

Zusätzlich zur Ausweitung der physischen COVID-19-Impfangebote werden für alle Impfzentren schrittweise weitere Impftermine freigeschaltet. Diese können wie gewohnt entweder telefonisch über das Gesundheitstelefon 1450 oder online unter impfservice.wien gebucht werden.

Impfzentrum TownTown: Neue Impftermine ab 04.07.2022

Impfzentrum Gasgasse: Neue Impftermine ab 08.07.2022

Impfzentrum Karmelitergasse: Neue Impftermine ab 08.07.2022

Impfzentrum Martinstraße: Neue Impftermine ab 11.07.2022

Impfzentrum Schöpfwerk: Neue Impftermine ab 25.07.2022

Impfzentrum Wassermanngasse: Neue Impftermine ab 18.07.2022

Impfzentrum Schrödingerplatz: Neue Impftermine ab 18.07.2022

Zwtl.: Vermehrtes Kongressgeschehen im ACV kann zu längeren Wartezeiten führen

Mit dem Start des Radiolog*innenkongress im Austria Center kann es aus organisatorischen Gründen zu längeren Wartezeiten vor Ort oder im schlimmsten Fall auch zu Aufnahmestopps führen. Die aktuelle Auslastung der Impfstraße ACV kann unter www.acv.at/de/gesundheitsservice/impfen abgerufen werden. Diesem Umstand wurde an diesem Wochenende insofern Rechnung getragen, dass jene Personen, die nicht mehr warten wollten bzw. nicht mehr geimpft werden konnten, einen Impfgutschein erhalten haben, mit dem sie in den Impfzentren Wassermanngasse und Schrödingerplatz jedenfalls geimpft werden konnten.

Zwtl.: 12.599 Personen haben sich in den letzten sieben Tagen die Auffrischungsimpfung geholt

Seitdem der vereinfachte Zugang zur COVID-19-Schutzimpfung vergangenen Sonntag kommuniziert worden ist, haben sich alleine in den letzten sieben Tagen insgesamt 12.599 Personen ihre COVID-19-Auffrischungsimpfung geholt. Von rund 121.500 Personen in Österreich, die bereits eine Auffrischungsimpfung enthalten haben, wohnt rund jede dritte Person in Wien. Auf die einzelnen Tage verteilt sich die Zahl der Auffrischungsimpfungen (4. Impfungen) wie folgt:

Sonntag, 26. Juni 2022: 631

Montag, 27. Juni 2022: 1.879

Dienstag, 28. Juni 2022: 2.212

Mittwoch, 29. Juni 2022: 2.221

Donnerstag, 30. Juni 2022: 2.321

Freitag, 1. Juli 2022: 2.115

Samstag, 2. Juli 2022: 1.220

Die Wienerinnen und Wiener werden gebeten, das Impfangebot der Stadt Wien in Anspruch zu nehmen, insbesondere, um die Grundimmunisierung abzuschließen bzw. auf eigenen Wunsch eine Auffrischung durchzuführen. Insbesondere wegen der vor uns liegenden Infektionswelle im Sommer, bei Kontakt zu Personen mit Risikoerkrankungen, wer selbst Risikoerkrankungen hat, beim Besuch von Angehörigen vulnerabler Gruppen. Auch bei hoher Kontaktfrequenz im Alltag, insbesondere am Arbeitsplatz, bei Veranstaltungen oder voranstehenden Auslandsreisen. (Schluss)

