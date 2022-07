Unwetter: Aktuelle Lage im Gegendtal

Kanalisation durch Unwetter schwer beschädigt - Arbeiten an Infrastruktur laufen auf Hochtouren - Appell an Bevölkerung, Wasser vor Gebrauch abzukochen

Klagenfurt (OTS) - Auch heute, Sonntag, tagte der Einsatzstab mit Vertretern der betroffenen Gemeinden, des Landes, der Bezirkshauptmannschaft und den Einsatzorganisationen in Treffen,um die aktuelle Lage nach den schweren Unwettern zu erörtern und weitere Arbeitsschritte festzulegen.

Wie die Vetantwortlichen mitteilen, haben die Unwetterereignisse auch die Kanalisation in den betroffenen Gebieten schwer beschädigt. Derzeit laufen dazu die Schadenserhebungen. Dies erfolge durch einen eigens eingesetzten Einsatzstab, so der stellvertretende behördliche Einsatzleiter des Bezirks Villach Land, Stefan Trabe.Weiterhin auf Hochtouren laufen die Arbeiten, um Straßen und Verkehrswege wieder befahrbar zu machen - hier vor allem nach Afritz und Arriach.Ebenso appellieren die Verantwortlichen im Einsatzstab an die Bevölkerung, Wasser in den betroffenen Gebieten vor Gebrauch abzukochen, um etwaigen gesundheitlichen Belastungen vorbeugen zu können. Sachspenden, wie etwa Lebensmittel oder Bekleidung, werden momentan nicht gebraucht. Durch die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei man hier derzeit - wie auch bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern - sehr gut aufgestellt, so der Einsatzstab

