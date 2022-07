VOR: Klarstellung zur Aussendung der Grünen NÖ

Ostregion/Niederösterreich (OTS) - In einer Aussendung der Grünen NÖ wurde die Behauptung aufgestellt, E-Bus-Projekte würden keinen Platz in den Überlegungen des Landes NÖ finden.



Als Verkehrsverbund Ost-Region sind wir direkt in die Planungen des Landes involviert und weisen beispielsweise auf das E-mobility Projekt LISA Marchfeld hin. Als VOR konnten wir im Auftrag des Landes NÖ an der Umsetzung dieses Projektes mitwirken und haben dabei die Buslinien 530 sowie 535 aus der Taufe gehoben. Aktuell können auf den beiden Buslinien rund 1.200 Fahrgäste pro Schultag ausgewiesen werden.



Mit diesem Sommer gehen wir im Auftrag des Landes NÖ den nächsten Schritt und wollen die beiden Linien voll elektrisch betreiben. Das ist ein komplexes und aufwendiges Projekt, auf das wir sehr stolz sind. Die Umsetzung befindet sich auf der Zielgeraden. Voraussichtlich noch diesen Sommer werden wir erstmals in Österreich ein modernes, voll elektrisch betriebenes Regionalbus-Liniensystem vorstellen können.





