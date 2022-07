Pensionistenverband/Kostelka: Mindestpensionisten sind bei Einmalzahlung schlechter gestellt!

Bekommen nicht die vollen 500 Euro – „Gesetzespfusch“ muss schleunigst behoben werden

Wien (OTS) - In der Analyse des Teuerungspaket der Bundesregierung durch den Pensionistenverband tritt jetzt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit zu Tage. Die viel gepriesene Einmalzahlung für Pensionsbezieher*innen in Höhe von 500 Euro gilt in dieser Höhe NICHT für Bezieher*innen einer Ausgleichszulage (Mindestpension).



Dazu ein Beispiel: Eine Alleinstehende Pensionistin hat eine Eigenpension von 500 Euro und bekommt 530,49 Euro Ausgleichzulage, in Summe also die Mindestpension von 1.030 Euro (Auslgeichszulagen-Richtsatz 2022: 1030,49 Euro, Anm.) Die Einmalzahlung aus dem Teuerungspaket wird aber nur von der Eigenpension berechnet und beträgt damit nicht 500 Euro, sondern nur 71 Euro. „Die Regierung handelt hier unsozial. Denn: Selbst unter Einbeziehung des 300-Euro-Teuerungsausgleichs (der für Ausgleichszulagenbezieher, Arbeitslose, Mindestsicherungsempfänger gewährt wird) sind die, die am wenigsten haben, die großen Verlierer des Maßnahmen-Pakets der Bundesregierung“, erklärte heute Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka.

Für den Pensionistenverbands-Präsidenten ist klar: „Das muss schleunigst behoben werden! Es kann doch nicht sein, dass die Ärmsten wegen eines Gesetzespfusches der Regierungsparteien draufzahlen und weniger bekommen als alle anderen“, so Kostelka energisch.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Wohlmuth

Pensionistenverband Österreichs

andreas.wohlmuth @ pvoe.at