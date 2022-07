„Glück Auf“ Herr Bundespräsident: Veitsch-Radex Musikertreffen mit hohem Besuch

Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattete den über 100 Musikanten der Werkskapellen der RHI Magnesita einen Besuch in St. Barbara/Veitsch ab.

Wien/St. Barbara-Veitsch (OTS) - Das altehrwürdige Werk der RHI Magnesita in der Veitsch hat doppelt Grund zu feiern: Vor genau 120 Jahren wurde das Werk gegründet. Zusätzlich ist heuer die hauseigene Werkskapelle Organisator des über die Landesgrenzen hinweg bekannten Musikertreffens der „Veitsch-Radex“, wie die RHI Magnesita früher hieß. Mit dabei waren die führenden Musikkapellen aller Bergbaubetriebe der RHI Magnesita in Österreich, unter anderem der Musikverein und Knappenkapelle Breitenau, die Bundesmusikkapelle Hochfilzen, die Knappenkapelle Hohentauern sowie die Werks- und Stadtmusikkapelle Trieben. Über 100 Musiker sowie Vertreter der Landes- und Kommunalpolitik kamen so am Samstag, 2.Juli in der Veitsch zusammen, um die Kultur der Werkskapellen hochleben zu lassen.

Stippvisite des Bundespräsidenten

Unter die Musikanten mischte sich auch ein besonderer Gast: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es sich nicht nehmen lassen, persönlich beim Festakt der Musikkapellen dabei zu sein. „Es steckt viel Herzblut in der Musik der Werkskapellen, das spürt man. Ich bin gerne hier her nach St. Barbara / Veitsch gekommen. Es ist eine Freude zu sehen, wie diese Kapellen nach 120 Jahren noch aktiv sind. Sie rücken an jedem Feiertag und bei jedem Fest aus, keine Hochzeit findet ohne sie statt. So bewahren sie eine für viele Östereicher:innen wichtige Tradition – über Generationen hinweg“, freut sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Tradition schafft Nähe

„Als Unternehmen eng mit der Region und den Menschen, die hier leben, verbunden zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Unsere Mitarbeiter:innen identifizieren sich sehr stark mit uns. Oft sind schon ganze Generationen bei der früheren Veitsch-Radex und heutigen RHI Magensita beschäftigt. Es sind auch seit Generationen unsere Mitarbeiter:innen, die die Werkskapellen am Leben halten. Der jüngste Musikant der Kapelle Veitsch etwa ist ein Lehrling, der älteste ein über 80 Jahre alter Pensionist, der in seiner aktiven Zeit bei uns gearbeitet hat“, zeigt sich Rajah Jayendran, COO RHI Magnesita, stolz.

Vom Bergbau-Betrieb zum nachhaltigen Player der Feuerfestindustrie

Neben Marsch und Polka war auch Raum, um mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen über dringliche Themen der Gegenwart zu sprechen. RHI Magnesita, als führendes Unternehmen in der globalen Feuerfestindustrie, investiert nachhaltig, um vor allem im Bereich Recycling und grüner Energie noch besser zu werden. Welche Strategien verfolgt und welche Rahmenbedingungen die Politik vorgeben müsste, wurde abseits des Festaktes mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen erörtert.



