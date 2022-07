Bundesheer: 500 Kinder bei der Kinderbetreuung 2022

13 Kasernen in fünf Bundesländern bieten die Möglichkeit der temporären Kinderbetreuung

Wien (OTS) - Bereits seit über zehn Jahren bietet das Bundesheer Kindern von Bediensteten die Möglichkeit, an einer temporären Kinderbetreuung während der Sommerferien teilzunehmen. Betreut werden die Kinder durch eine professionelle Organisation in 13 verschiedenen Kasernen. Die dafür notwendige Infrastruktur wird grundsätzlich durch das Bundesheer bereitgestellt.



Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Mit der Möglichkeit der Inanspruchnahme der temporären Kinderbetreuung durch Kinder unserer Bediensteten, nehmen wir die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wahr: Um Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen arbeiten wir laufend daran, um dieses Angebot noch weiter zu optimieren.“



„Wichtig ist aber auch, dass die Kinder in ihren Sommerferien eine unbeschwerte Zeit mit vielen spannenden Abenteuern erleben, neue Freunde kennenlernen und unter professioneller Betreuung richtig Spaß haben können“, so die Ministerin weiter.



Betreut werden Kinder von drei bis zwölf Jahren in der Maximaldauer von vier Wochen in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien. Die höchste Teilnahme erfolgt in der Steiermark, wo die Betreuung in den Kasernen in Zeltweg, St. Michael, Graz, Feldbach und Straß angeboten wird.

