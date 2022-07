ÖAMTC: Pannen und Unfälle Auslöser für Staus im Reiseverkehr

Grenzwartezeiten nach Kroatien

Wien (OTS) - Im Großen und Ganzen verlief der Reiseverkehr zu Beginn der Ferien in Ostösterreich Samstagvormittag vorerst ohne wesentliche Probleme, so der ÖAMTC. Zu Staus kam es jedoch durch Pannen und Unfälle.

Im Land Salzburg war der Tauern Tunnel im Zuge der A10 ab sieben Uhr früh laut ÖAMTC etwa eine Stunde lang in Fahrtrichtungen Süden gesperrt. Grund war ein Wohnwagengespann mit Reifenschaden. Auf der wichtigen Transitroute Richtung Süden bildete sich rasch ein Stau, der sich aufgrund des sehr lebhaften Verkehrs auch am Vormittag vorerst nicht auflöste, gegen 10 Uhr gab es zwischen Eben und Flachau rund sechs Kilometer Stau Richtung Villach.

In der Steiermark war am frühen Vormittag ein Verkehrsunfall Auslöser für Staus auf der Süd Autobahn (A2) vor Hartberg Richtung Graz. Auch hier betrug die Staulänge mehrere Kilometer, so der ÖAMTC

In Oberösterreich war die Welser Autobahn (A25) vor Wels/Ost Richtung Suben nach einem Lkw-Unfall stundenlang gesperrt. Hier konnte über den Knoten Voralpenkreuz (A1, A8) umgeleitet werden.

Baustellenbedingte Verzögerungen gab es in Niederösterreich auf der Ost Autobahn (A4) Richtung Ungarn bei Göttlesbrunn und auf der Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Schottwien Richtung Steiermark.

Auf längere Grenzaufenthalte mussten sich Reisende laut ÖAMTC bei der Einreise nach Kroatien einstellen. So betrug die Wartezeit am slowenisch/kroatischen Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb schon seit den Morgenstunden rund 1,5 Stunden. Viele Reisende dürften schon in den Nachtstunden Richtung Kroatien aufgebrochen sein.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

