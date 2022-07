FPÖ – Schnedlitz: Bundeskanzler Nehammer verhöhnt die unter der Kostenlawine leidenden Menschen

Während die Österreicher einen beispiellosen Wohlstandsverlust erleiden, fragt der Kanzler auf Facebook nach deren Lieblingsfilm

Wien (OTS) - „Die Österreicher werden in ihrer Not durch die aktuelle Rekord-Teuerung von der Regierung nicht nur im Stich gelassen, sondern von Bundeskanzler Nehammer auch noch verhöhnt“, übte heute FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz Kritik aufgrund eines Facebook-Postings des Kanzlers, in welchem dieser zu einem gemeinsamen Foto mit George Clooney am 4GAMECHANGERS-Festival die Bürger fragt, was ihr Lieblingsfilm sei.

„Ich hätte für ihn ein paar Antworten parat: ,Wo kommt jetzt das Gas her?´oder ,Kostenlawine – Wer soll das bezahlen?´. Anstatt sich mit ,Gott und der Welt´ fotografieren zu lassen, sich der niederländischen Königsfamilie anzudienen und bei der NATO sowie dem türkischen Präsidenten Erdogan ,herumzuschwanzeln´, sollte Kanzler Nehammer endlich für echte Entlastung der unter einem beispiellosen Wohlstandsverlust leidenden Menschen im Land sorgen! Denn diese brauchen einen Bundeskanzler, der ihre Interessen an erste Stelle stellt“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at