23. Bezirk: Straßenumbau sowie Errichtung einer Radfahranlage in der Breitenfurter Straße

Wien (OTS) - Aufgrund der Bebauung des Stadterweiterungsgebietes im Umfeld der sogenannten „Sargfabrik“ und der Errichtung eines Bildungscampus ist es erforderlich, die Voraussetzungen für den öffentlichen Verkehr und den nicht motorisierten Individualverkehr entsprechend anzupassen. Im Zuge des gegenständlichen Bauvorhabens im 23. Bezirk werden die Breitenfurter Straße und die umliegenden Straßenzüge Wiegelestraße und Walter-Jurmann-Gasse in zwei Baustufen ausgebaut. Die erste Bauphase erfolgt in diesem Jahr, die zweite 2023. Die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau beginnt am Dienstag, dem 5. Juli 2022, mit den Arbeiten.

Details

Die heuer stattfindenden Baumaßnahmen konzentrieren sich auf die Breitenfurter Straße. Von Gerbergasse bis Gastgebgasse wird ein baulich getrennter, etwa 100 Meter langer, 2,20 bis 2,50 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg auf der stadtauswärtigen Seite errichtet. Im Vorfeld des Bildungscampus und der „Sargfabrik“, zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Gastgebgasse, wird eine Nebenfahrbahn mit Haltezonen für Fahrtendienste der Schule (zum Beispiel für mobilitätseingeschränkte Personen) und zum kurzen Halten vor der Apotheke errichtet. In der Nebenfahrbahn wird künftig Radfahren gegen die Einbahn möglich sein. Die neue Radfahranlage schließt an den bereits in den Jahren 2020 und 2021 in der Breitenfurter Straße zwischen Gregorygasse und Walter-Jurmann-Gasse errichteten Radweg an. Zudem wird auf Höhe der „Sargfabrik“ in einer zur Breitenfurter Straße hin orientierten Bucht eine neue Haltestelle für die Linien 62A und 64A errichtet. Zusätzlich werden sieben Bäume bis Jahresende gepflanzt.

Die Fahrbahnsanierung in der Breitenfurter Straße sowie die Umbauarbeiten in der Wiegelestraße und der Walter-Jurmann-Gasse erfolgen 2023.

Verkehrsmaßnahmen

Die Bauarbeiten in der Breitenfurter Straße werden unter Freihaltung eines Fahrstreifens pro Fahrtrichtung durchgeführt. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Breitenfurter Straße/Gerbergasse wird der stadtauswärtsführende Verkehr über den Linksabbiegestreifen geführt. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Breitenfurter Straße/Gastgebgasse wird die Gastgebgasse bis und in Richtung Wiegelestraße als provisorische Einbahn geführt. Der kurze Abschnitt des bestehenden Zwei-Richtungs-Radweges zwischen der Walter-Jurmann-Gasse und der Einfahrt zur Nebenfahrbahn ist während der Arbeiten an der Nebenfahrbahn gesperrt. Der Fußverkehr wird auf Baudauer auf den gegenüberliegenden Gehsteig auf der stadteinwärtsführenden Seite umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Breitenfurter Straße von Walter-Jurman-Gasse bis Gerbergasse

Baubeginn: 5. Juli 2022

Geplantes Bauende Bauphase 1: 31. August 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

