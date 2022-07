SPÖ-Schroll ad sinkende Gas-Einspeicherungsrate: Gewessler hat nichts im Griff

Regierung verunsichert Bevölkerung und Wirtschaft

Wien (OTS/SK) - Mit Kritik reagiert SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll auf die Meldung des Energieministeriums, wonach die Einspeicherungsrate bei Gas in Österreich sinkt. „Noch gestern im Hauptausschuss hat Ministerin Gewessler behauptet, man liege mit der Bevorratung von Gas und der Sicherung der Energieversorgung voll im Plan. Und heute, nur einen Tag später, vermeldet sie diese Hiobsbotschaft. Das zeigt einmal mehr, dass sie gar nichts im Griff hat und ständig zur Verunsicherung der österreichischen Bevölkerung und der Wirtschaft beiträgt“, so Schroll. ****

Fraglich ist auch, so Schroll, warum in so einer brisanten Situation erst am Dienstag eine Regierungssitzung dazu stattfindet. „Man möchte meinen, dass ÖVP und Grüne hier sofort regieren. Aber Fehlanzeige! So wie beim Kampf gegen die Teuerung versagt die Regierung auch beim Thema Energieversorgung!“, kritisiert der SPÖ-Energiesprecher abschließend. (Schluss) sr/ls

