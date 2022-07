ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Matthias Schrom

Am 3. Juli um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie gut läuft das Krisenmanagement der türkis-grünen Regierung? Seit dieser Woche befindet sich Österreich in der Corona-Sommerwelle, die Zahl der Neuinfektionen steigt rasant an. Die Regierung sieht aber keinen dringenden Handlungsbedarf. Wann etwa die Maskenpflicht wieder eingeführt werden könnte, lässt der Gesundheitsminister offen. Die gesetzliche Impfpflicht wurde überhaupt abgeschafft. Im Kampf gegen die Teuerungswelle haben ÖVP und Grüne ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Aber kann das die gewünschte Wirkung erzielen, wenn sich die wirtschaftliche Lage im Herbst noch verschlechtern sollte? Und wie gut wappnet sich die Regierung gegen einen möglichen Lieferstopp von russischem Erdgas? Die Opposition lässt an der Regierungspolitik kein gutes Haar, aber sind ihre Krisenrezepte wirkungsvoller? Die türkis-grüne Koalition beteuert, am regulären Nationalratswahltermin festhalten zu wollen. Wird sie bei dieser Haltung bleiben?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 3. Juli 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 bei Matthias Schrom in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“:

Rainer Nowak

„Die Presse“

Martina Salomon

„Kurier“

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

Niki Fellner

„Österreich“

Barbara Tóth

„Falter“

