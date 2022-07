22. Bezirk: Wagramer Straße

Errichtung einer neuen Radverkehrsanlage sowie Straßenbauarbeiten von Arbeiterstrandbadstraße über Kagraner Brücke bis Siebeckstraße

Wien (OTS) - Im Rahmen des größten Radwege-Ausbauprogramms in der Geschichte Wiens werden Wagramer Straße und Kagraner Brücke im 22. Bezirk für den Radverkehr optimiert. Zwischen Arbeiterstrandbadstraße und Siebeckstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts entsteht auf einer Länge von über 800 Metern bis Jahresende ein mindestens 3,30 Meter breiter baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Dieser Abschnitt ist Teil des ersten Mega-Radhighways in Wien. Gleichzeitig wird die Wagramer Straße im Projektbereich saniert. Am Dienstag, dem 5. Juli 2022, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Arbeiten.

Details

Auf der Wagramer Straße von Arbeiterstrandbadstraße über Kagraner Brücke bis Franz-Loidl-Straße entsteht ein etwa vier Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg, der zeitgleich, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau, mit der Sanierung der Kagraner Brücke errichtet wird. Die neue, verbesserte Radverkehrsanlage auf der Brücke wird, anders als bisher, oben neben der Fahrbahn auf der stadteinwärtigen Seite verlaufen. Damit ergibt sich eine Trennung vom Fußgänger*innenverkehr. Der bisher bestehende gemischte etwa drei Meter breite Geh- und Radweg entlang des Dammes der Kagraner Brücke wird künftig ausschließlich als Gehweg zur Verfügung stehen. Auch der Kagraner Steg, die Unterführung am nördlichen Ende der Kagraner Brücke, wird saniert und bleibt als barrierefreier gemeinsamer Geh- und Radweg erhalten.

Ab der Franz-Loidl Straße bis Siebeckstraße verläuft die neue Radfahranlage zwischen den Fahrstreifen im bestehenden Grünstreifen. Ab Donizettiweg verschwenkt der Radweg in die stadteinwärtsführende Nebenfahrbahn der Wagramer Straße bis zum Kreuzungsplateau mit der Siebeckstraße.

Gleichzeitig wird die Wagramer Straße im Zuge der Umbauarbeiten im Projektbereich saniert. Zudem werden im gesamten Projektgebiet 23 neue Bäume sowie 21 neue Hochstammsträucher bis Jahresende gepflanzt, die in Zukunft für mehr Schatten und ein angenehmeres Mikroklima sorgen.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Arbeiten tagsüber bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Die Arbeiten am Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Erzherzog–Karl-Straße/Franz-Loidl-Straße erfolgen nachts. Die Bauarbeiten in den Bereichen Wagramer Straße/Erzherzog–Karl-Straße/Franz-Loidl-Straße sowie Wagramer Straße/Siebeckstraße (Donauzentrum) sind spätestens am 24. November 2022 abgeschlossen. Während der Sanierungsarbeiten der Kagraner Brücke wird der Fußverkehr im jeweiligen Baubereich auf den gegenüberliegenden Gehsteig verwiesen. Der Radverkehr - für beide Richtungen - wird ab Arbeiterstrandbadstraße über Fischerstrand und Florian-Berndl-Gasse (Seite Untere Alte Donau) umgeleitet.

Örtlichkeit: 22., Wagramer Straße von Arbeiterstrandbadstraße über Kagraner Brücke bis Siebeckstraße

Baubeginn: 5. Juli 2022

Geplantes Bauende: 23. Dezember 2022

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

