GRÜNE – TERMINE

Von 4. bis 10. Juli 2022

Wien (OTS) -



Montag, 4. Juli

14.45 Uhr: Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger überreicht im Rahmen eines Medientermins seinen Ergebnisbericht an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher. Ort: Klimaschutzministerium, Haupteingang, Radetzkystraße 2, 1030 Wien. Akkreditierung unter: samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at

19.30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt gemeinsam mit Regisseurin Marie Kreutzer und Produzent Alexander Glehr an der Österreich-Premiere von Corsage teil. Ort: Cine4You, Kino-Hartberg, Bäckerwiesenweg 10, 8230 Hartberg.

Dienstag, 5. Juli

15.15 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation Dr. Josef Aschbacher laden anlässlich „35 Jahre Österreich bei der Europäischen Weltraumorganisation“ zum Pressegespräch ein. Ort: Wolke 19, Wolke 19 im ARES Tower, Donau-City-Strasse 11, 1220 Wien. Akkreditierung unter: samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at

14.10 Uhr: Justizministerin Alma Zadić nimmt gemeinsam mit EUSR Botschafter Johannes Sattler, Rechtsexperten Prof. Dr. Nedim Ademović, Leila Bičakčić, Direktorin des CIN (Center for Investigative Reporting), und Anida Šabanović, Projektmanagerin am Center for Civil Society Promotion an der Podiumsdiskussion „Quo vadis BiH? EU accession, Rule of Law, Youth, Environment“ teil und gibt davor gemeinsam mit der EU-Delegation ein Pressestatement. Ort: EU-Infocenter, Skenderija 3a, Sarajevo 71000, Bosnien und Herzegowina.

Mittwoch, 6.Juli

21 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler nimmt im Zuge der UEFA Frauen EURO in England am Gruppenspiel England gegen Österreich teil. Ort: Manchester/UK.

Freitag, 8. Juli

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt am 5. Umweltminister:innentreffen teil. Ort: Basel, Schweiz.

Samstag, 9. Juli

9 Uhr: Klimaschutzministerin Leonore Gewessler nimmt an der Jubiläumsfeier anlässlich „25 Jahre Nationalpark Kalkalpen“ teil. Ort: Nationalpark Besucherzentrum Ennstal, Eisenstraße 75, 4462 Reichraming.

Rückfragen & Kontakt:

DIE GRÜNEN

presse @ gruene.at