SPÖ-Keck zu Tierschutzgesetz: „Tierquälerei wird verlängert. Um 30 Jahre!“

Regierung bewegt sich zwar auf Druck der Opposition, Übergangsfristen führen aber zur Einzementierung tierquälerischer Standards auf Jahrzehnte

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck entlarvt den Spin der nicht mit Selbstlob sparenden Bundesregierung zum Tierschutzgesetz: „Die Tierquälerei wird jetzt gesetzlich verlängert. Um 30 Jahre!“ Der SPÖ-Abgeordnete gratuliert dem Bauernbund, dass dieser sich in „gewohnter Manier“ sowohl gegen den grünen Koalitionspartner, als auch gegen Tierschutzinteressen durchgesetzt hat. „Noch jeder Landwirtschaftsminister, der vom Bauernbund geschickt wurde, war ein Garant für Tierquälerei“, resümiert Keck die letzten 35 Jahre in denen jeweils die ÖVP in diesem Bereich Verantwortung trug. So würde etwa bei der Kastration der Ferkel auch in Zukunft weiterhin keine Betäubung stattfinden, Kälbertransporte würden nach wie vor ab der dritten Woche durchgeführt und auch die dauernde Anbindehaltung bliebe für weitere acht Jahre – „völlig ohne Not“ – aufrecht, erklärt Keck. ****

Zwar erkennt Keck an, dass sich die Regierung auf Druck der Opposition nunmehr ein wenig bewegt hat, „der Bewegungsradius ist allerdings so klein, wie der eines Bierdeckels“. Wieso sich insbesondere der grüne Koalitionspartner dafür hergibt, ein so schlechtes Gesetz auch noch zu feiern, ist dem SPÖ-Tierschutzsprecher dabei schleierhaft. Hinzu kommt, dass die Regierung sich mit ihrem eigenen Gesetz noch nicht einmal an die Öffentlichkeit traut. „Weil es ihnen ja selbst peinlich ist, diesen Pfusch als Tierschutz verkaufen zu müssen“, so Keck, der daran erinnert, dass dieselbe Regierung, die sich aktuell selbst inszeniert, einen Ausschuss mit öffentlichem Hearing und damit Konfrontation mit Tierschutz-Expert*innen mit aller Kraft verhindern will. (Schluss) lk/up

