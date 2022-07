DDSG BLUE DANUBE begrüßt in dieser Saison bereits den 25.000 Fahrgast auf der Großen Donaurundfahrt

25 Jahr Jubiläum mit vielen Jubiläumsangeboten

Wien (OTS) - Ob Fahrten durch den urbanen Donaukanal oder entlang der modernen Skyline Wiens – Schifffahrten durch die „lebenswerteste Stadt der Welt“ erfreuen sich bei heimischem sowie ausländischem Publikum großer Beliebtheit. Daher konnte DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich am heutigen Tag eine ganz besondere Ehrung an Bord der MS Vindobona vornehmen.

Ein Schulschluss Geschenk bringt die große Überraschung

Pünktlich um 12:30 Uhr wurde die 7-jährige Rosa als 25.000 Fahrgast an der Station Reichsbrücke begrüßt und am bekannten Hundertwasserschiff willkommen geheißen. Die Große Donaurundfahrt hatten Mama Anna und Oma Nadia Abdel-Malek als Schulschluss-Geschenk für die bravourös bestandene erste Klasse gebucht. Die unverhoffte Ehrung führte zu strahlenden Gesichtern bei allen Beteiligten, denn zwei der beliebten DDSG Jahreskarten und eine Einladung zum Mittagessen an Deck der MS Vindobona waren die Überraschung und machten die Schifffahrt entlang der Donau und im Donaukanal zu einem unvergesslichen. Erlebnis. Ein Besuch beim Kapitän am Steuerstand des Hundertwasser-Schiffes war der Höhepunkt der dreieinhalb stündigen Donaurunde.

„Kundenservice steht bei uns an erster Stelle und somit freut es uns ganz besonders zwei attraktive Geschenke stellvertretend für all unsere Linienfahrten-Gäste in diesem Jahr in Wien übergeben zu dürfen“, erklärt DDSG Blue Danube Geschäftsführer Wolfgang Hanreich.

Die magische Zahl „25“

Alles dreht sich in dieser Saison um jene Zahl, welche für das nachgeholte Betriebsjubiläum steht. „Seit Juni profitieren die Gäste und Freunde unseres Traditionsunternehmens von unzähligen Angeboten.“, so Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der DDSG Blue Danube.

Ob es sich um vergünstigte Tickets für Gewinnspiele im DDSG Newsletters handelt, ein Geburtstag an einem 25`ten der Monats stattfindet oder die Silberne Hochzeit gefeiert wird, in diesem Jahr wird es viele Specials für die Gäste des Schifffahrtsunternehmen geben. Alle Details dazu findet man unter https://ddsg-blue-danube.at/25-jahre-ddsg/

DDSG Blue Danube bietet täglich 5 City Cruise Fahrten im Wiener Donaukanal sowie 2 Große Donaurundfahrten und zwei Abendrundfahrten an.

Die DDSG Blue Danube Schiffahrt GmbH. ist ein staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb und ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und des VERKEHRSBUEROS.

