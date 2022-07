El-Nagashi/Grüne: Das Ende der Vollspaltenböden ist besiegelt

Wien (OTS) - „Mit der heute von Tierschutzminister Rauch und Landwirtschaftsminister Totschnig verkündeten Einigung zur Schweinehaltung ist ein großer Erfolg gelungen: Bereits ab 2023 gilt ein Verbot von unstrukturierte Vollspaltenbuchten in Neu- und Umbauten, mit Ende 2039 ist die Haltung von Schweinen in Vollspaltenbuchten verboten. Der zukünftige gesetzliche Mindeststandard wird bis 2027 in einem Projekt gemeinsam mit Tierschutzorganisationen, Wissenschaft und Branche erarbeitet“, freut sich Faika El-Nagashi, Tierschutzsprecherin der Grünen.

„Das Verbot des Vollspaltenbodens ist ein durchschlagender Grüner Erfolg, den wir in enger Kooperation mit zahlreichen Tierschutz-NGOs und dem Tierschutzvolksbegehren erkämpft haben. Alle Beteiligten – auch die NGOs und die Branche – haben bewiesen, dass sie aufeinander zugehen und sich die Hand reichen können. Dieser Schulterschluss zum Wohl der Schweine in Österreich ist ein Vorbild dafür, wie wir gesellschaftliche Gräben überbrücken und gemeinsam vorankommen können“, sagt El-Nagashi.

Die Neuregelung der Schweinehaltung soll nächste Woche als Abänderungsantrag zum Tierschutzpaket eingebracht und im Nationalrat beschlossen werden. „Das gesamte Paket umfasst auch Verbesserungen für den Umgang mit männlichen Küken, das Verbot der permanenten Anbindehaltung bei Rindern, strengere Regelungen für Tiertransporte und mehr Rechte für Tierschutz-Ombudspersonen. Das sind echte Meilensteine im Tierschutz“, hält die Tierschutzsprecherin fest.

Für die zweite Jahreshälfte ist ein Heimtierpaket geplant. „Die jetzigen Einigungen werden nicht die letzten Schritte im Sinne der Tiere gewesen sein. Im vergangenen Dezember haben wir mit einem Antrag im Parlament auch eine bessere Umsetzung des Qualzucht-Verbots und strengere Regelungen für die Haltung von so genannten Exoten beschlossen. An der gesetzlichen Regelung arbeiten wir mit voller Kraft“, betont El-Nagashi.

