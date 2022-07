SOS-Kinderdorf begrüßt Vorstoß für Kinderschutzoffensive

Bundesweit verbindliche Kinderschutzstandards sind dringend nötig, um Kinder vor Gewalt und Leid zu schützen.

Wien (OTS) - „Prävention ist der beste Schutz vor Gewalt jeglicher Art und kann großes Leid verhindern. Daher sind wir sehr froh, dass sich nun auch Justizministerin Zadić für eine vollumfassende Kinderschutzoffensive einsetzt“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich.



Denn auch wenn die Initiative von Jugendstaatssekretärin Plakolm, einschlägig vorbestrafte Täter*innen von der Arbeit mit Kindern auszuschließen, notwendig und zu begrüßen ist, darf sich Kinderschutz nicht auf einzelne Punkte beschränken. „Wenn es darum geht, Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Leid zu schützen, müssen wir jeden Aspekt mitdenken. Dazu braucht es für alle Situationen, in denen junge Menschen betreut werden und involviert sind, umfassende Kinderschutzkonzepte. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet sein, dass Kinder den größtmöglichen Schutz erfahren. Die Forderungen von Ministerin Zadić nach Kinderschutzkonzepten und verbindlichen Qualitätskriterien sind daher ausdrücklich zu begrüßen“, führt Moser aus.



SOS-Kinderdorf setzt sich seit Jahren für die Rechte und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein. Eine Kinderrechtskampagne, wie von der Ministerin gefordert, wäre ein wichtiger Schritt, Kinderrechte in Österreich besser zu verankern. „Kinder vor Gewalterfahrungen zu schützen, muss in der Struktur unserer Gesellschaft fix etabliert und ernst genommen werden. Kinderschutzkonzepte und die Förderung von Kinderrechten sind dafür gute Werkzeuge. Wir hoffen daher, dass mit dem Vorstoß der Bundesministerin rasch umfassende Verbesserungen umgesetzt werden – denn Kinder haben ein Recht darauf, sicher und geschützt aufzuwachsen“, so Christian Moser abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SOS-Kinderdorf

Christine Weilhartner

+43 676 88144 123

christine.weilhartner @ sos-kinderdorf.at