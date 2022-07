"UGLY FOR A REASON": BIRKENSTOCK LAUNCHT ERSTE GLOBALE PAID-CONTENT-KAMPAGNE AUF NYTIMES.COM

Linz Am Rhein, Deutschland und London (ots/PRNewswire) - Eine Erkundung des menschlichen Fußes: Die dreiteilige Dokumentarfilm-Serie, produziert vom New Yorker Content Studio T Brand, beleuchtet die Bedeutung der Fußgesundheit und erklärt, weshalb gesunde Schuhe exakt so aussehen müssen, wie sie es tun

"Ugly for a Reason" - mit dieser pro­vokanten Botschaft macht BIRKENSTOCK auf seine erste globale Markenkampagne aufmerksam - eine dreiteilige Video-Kurz-Dokumentation, die sich unseren Füßen widmet und Menschen auf der ganzen Welt für die Bedeutung der Fußgesundheit und die Rolle, die Schuhe dabei spielen, sensibilisiert. Die Kampagne steht in der Tradition der Vorträge, mit denen der Schuhmachermeister Konrad Birkenstock in den 1920er Jahren seine Kollegen in Deutschland und anderen Teilen Europas über Fußkrankheiten, die auf falsches Schuhwerk zurückzuführen sind, und die Mittel zu ihrer Linderung aufklärte - eine Tradition, die später von seinem Sohn Carl Birkenstock und seinem Enkel Karl Birkenstock fortgesetzt wurde.

Produziert von T Brand, dem Content-Studio der New York Times Advertising, wird die Paid-Content-Kampagne auf nytimes.com, BIRKENSTOCK.com und allen anderen Online-Kanälen der globalen Lifestyle-Marke und Erfinder des Fußbetts zu sehen sein. Die erste Episode geht am 1. Juli 2022 online. Unterstützt wird die Kampagne über den gesamten viermonatigen Kampagnenzeitraum durch eine Medienaktivierung, die den Fuß buchstäblich in jeder Ecke der New York Times sichtbar macht und auf allen Print- und Online-Kanälen auf den Purpose, dem BIRKENSTOCK seit zweieinhalb Jahrhunderten dient, hinweist: die Fußgesundheit.

Oliver Reichert, CEO der BIRKENSTOCK Group: „Die Fußgesundheit steht bei allem was wir tun im Mittelpunkt. Bei der Kampagne geht es um das Wunderwerk Fuß. Die Evolution des Menschen fußt auf der Entwicklung unserer Füße. Ohne den aufrechten Gang hätte unsere Spezies nicht überleben können. Umso erstaunlicher ist es, wie wenig der menschliche Fuß erforscht ist. Mit unserer Kampagne wollen wir unsere Füße ins rechte Licht rücken - und die Rolle des richtigen Schuhwerks für unsere Gesundheit thematisieren. Die meisten Menschen kommen mit gesunden Füßen zur Welt, aber viele von uns entwickeln im Lauf der Zeit schmerzhafte Fußprobleme, weil unsere Schuhe oft zu klein oder zu eng sind oder zu hohe Absätze haben. Darauf wollen wir aufmerksam machen und die Konsumenten in die Lage versetzen, besser informierte Kauf­entscheidungen zu treffen - unabhängig davon, für welche Schuhmarke sie sich entscheiden."

HOW FEET MADE US HUMAN: WELCHE ROLLE SPIELT DER FUSS FÜR DIE EVOLUTION?

Die erste Episode der Serie befasst sich mit der Frage, welche Rolle die Füße in der Evolutions­geschichte des Menschen spielen. Auch die Bedeutung der Fußgesundheit ist ein zentrales Thema. In der ersten Episode werden verschiedene Aktivitäten gezeigt, bei denen die Füße zum Einsatz kommen, mit Aufnahmen von Läufern, Turnern, Bergsteigern, Balletttänzern usw., die vor Augen führen, wie unsere Füße uns durch unser ganzes Leben tragen – und wie wenig wir im Grunde auf sie achtgeben. Modernes Motion Design und spektakuläre Animationen illustrieren den biomechanischen Bewegungsablauf des Fußes aus wissenschaftlicher Sicht. Daneben enthält das Video spannende und aufschlussreiche Interviewsequenzen aus Gesprächen mit den beiden renommierten Wissenschaftlern Carol Ward, Professorin für Paläontologie an der University von Missouri, und Benno M. Nigg, Professor für Biomechanik an der University von Calgary, die die Dokumentation auf eine faktenbasierte wissenschaftliche Grundlage stellen.

EPISODE 2 WIRD AM 11. AUGUST VERÖFFENTLICHT, EPISODE 3 AM 21. SEPTEMBER

Die zweite Episode („Finding Our Feet") befasst sich mit der Frage, wie sich die Zukunft der Fußgesundheit aus der Perspektive der orthopädischen Tradition von BIRKENSTOCK darstellt. Sie wird am 11. August 2022 veröffentlicht. Episode drei („Stepping into the Details") spürt der Frage nach, warum funktionelles Design, Qualität und Verantwortung für die Fußgesundheit so wichtig sind. Die letzte Episode der Serie geht am 21. September 2022 „on Air".

LINKS

https://www.nytimes.com/paidpost/birkenstock/how-feet-made-us-human.html

https://www.birkenstock.com/us/ugly-for-a-reason

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1852126/Coverwrap_Front.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1852131/Birkenstock_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Birkenstock Group B.V. & Co. KG,

Lenbach Palais,

Lenbachplatz 3,

80333 München | Jochen Gutzy,

Director Corporate Communications,

M: +49 (0)170 920 6559,

E: jgutzy @ birkenstock-group.com