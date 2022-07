AVISO: AK Pressekonferenz am 7. Juli: Beschäftigte im Gastgewerbe: Zahlen bitte!

Was läuft schief im Gastgewerbe? Praxisfälle aus der AK Arbeitsrechtsberatung und die Probleme der Branche am Arbeitsmarkt.

Wien (OTS) - Gerade das Gastgewerbe ist eine der Branchen, in denen besonders lautstark über den Arbeitskräftemangel geklagt wird. Pünktlich zu Saisonbeginn häufen sich Medienberichte von Arbeitgebern, die erzählen, dass sie trotz (angeblich) guter Arbeitsbedingungen kein Personal finden. Das hat auch handfeste Gründe: Das Gastgewerbe findet sich seit Jahren auf Platz 1 bei den persönlichen Beratungen in der AK Wien. Das zeigt deutlich, dass hier einiges im Argen liegt.

Aber was ist die richtige Antwort auf Arbeitskräftemangel? Die Rot-Weiß-Rot-Card, die von der Regierung als Allheilmittel gegen den Personalmangel angepriesen wird, ist aus Sicht der AK keine Lösung. Auch die überregionale Vermittlung von Ostösterreich nach Westösterreich ist nicht dazu angetan, die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern und die Arbeitsplätze damit attraktiver zu gestalten.

Bitte merken Sie vor: Pressekonferenz

Beschäftigte im Gastgewerbe: Zahlen bitte!

mit

Bianca Schrittwieser, Leiterin der Abteilung Arbeitsrecht, AK Wien Silvia Hofbauer, Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt und Integration, AK Wien

Donnerstag, 7. Juli 2022, 10 Uhr

Arbeiterkammer Wien, Sitzungssaal 2 und 3, 6. Stock

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 6.Juli 2022 unter alexa.jirez @ akwien.at

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter

https://wien.arbeiterkammer.at/arbeitsbedingungen-gastgewerbe

mitverfolgen.

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Wir würden uns freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz live oder online begrüßen zu dürfen.

