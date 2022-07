AVISO – MO, 04. Juli, 14:45 Uhr: Klimarat der Bürgerinnen und Bürger überreicht Ergebnisse an Bundesregierung

Wien (OTS) - Einladung zum Medientermin mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher am Montag, 04. Juli 2022, 14:45 Uhr, zur Überreichung der Ergebnisse des Klimarates der Bürgerinnen und Bürger an die Bundesregierung.



Teilnehmer:innen:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Wirtschaftsminister Martin Kocher

Vertreter:innen des Klimarates der Bürgerinnen und Bürger



Zeit:

Montag, 04. Juli 2022, 14:45 Uhr



Ort:

Klimaschutzministerium, Haupteingang, Radetzkystraße 2, 1030 Wien



Medienvertreter:innen sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Bitte melden Sie sich unter samson.sandrieser-leon@bmk.gv.at an.



