Du, ja Du machst Wirtschaft!

Barbara Kolm bei der Kinderbusinessweek Wien

Wien (OTS) - „Die Wirtschaft“ wird allzu oft als undurchschaubares Wesen dargestellt und als Verursacher der großen Probleme dieser Welt: Umweltverschmutzung, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit und sicher noch einiges mehr. Barbara Kolm, Vizepräsidentin des Generalrats der Oesterreichischen Nationalbank und Präsidentin des Hayek Instituts stellt sich in den Dienst der guten Sache. Für sie bedeutet die Kinderbusinessweek eine Möglichkeit, die junge Generation vor Resignation zu bewahren und Wirtschaft ins rechte Licht zu setzen.

„Es ist der Aufruf zu wirtschaftlichem Handeln und die Ermutigung zur aktiven Beteiligung am Geschehen, die ich oft vermisse, wenn Erwachsene zu Kindern über Wirtschaft sprechen. Alles sei zu kompliziert oder schlecht oder unsicher. Dabei“, so Kolm weiter „haben Kinder die besten Voraussetzungen, um Wirtschaft intuitiv zu verstehen.“ Mit ein paar Erklärungen, gemeinsamen Überlegungen und den spannenden Fragen der Kinder werden die Grundlagen rasch erarbeitet und dann fordern die Kinder in den workshops von Barbara Kolm Erklärung zu weiterführenden Themen.

Kolm hat bei der Kinderbusinessweek schon viel erlebt, am besten in Erinnerung sei ihr etwa die Gruppe, die spontan die Brexit-Verhandlungen nachgestellt hat. „Es war beeindruckend wie vernünftig die Parteien – die Kinder hatten ihre jeweiligen Vertreter auf der Seite der EU und der Seite Großbritanniens gewählt – verhandelten und welche Ergebnisse sie erzielten.“ Bei anderer Gelegenheit wurde die Entstehung einer Schuldenkrise anhand einer Verhandlung über Wasserlieferung versus Aufbau eines Wasserleitungsnetzes spielerisch erklärt. „Ich bin gespannt, was die jungen Leute diesmal interessiert. Vorbereitet sein muss man jedenfalls auf alles.“

Die Kinderbusinessweek bietet ein vielfältges Programm. Barbara Kolm wird am 4. Juli in der Vienna Business School in Wien, Schönborngasse 3-5 zwei workshops leiten. Information und Anmeldung unter Kinderbusinessweek.at

Kinderbusinessweek



Datum: 4.7.2022, 11:00 - 14:30 Uhr



Ort:

Vienna Business School

Hamerlingplatz 5-6, 1080 Wien



Url: https://www.kinderbusinessweek.at/



