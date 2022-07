ORF III am Wochenende: Live-Doppel mit „Im weißen Rössl“ und „Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“

Außerdem: Konzerthöhepunkte vom „Woodstock der Blasmusik“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Samstag, dem 2. Juli 2022, live-zeitversetzt vier Konzerte des diesjährigen „Woodstock der Blasmusik“. Auf dem Programm stehen die Original Woodstock Musikanten, Da Blechhauf'n, Moop Mama und die Woodstock All Star Band. Am Sonntag, dem 3. Juli, präsentiert ORF III zwei weitere Live-Highlights: Nach der Übertragung des Operettenhits „Im weißen Rössl“ aus Baden folgt „Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“.

Samstag, 2. Juli

Am Samstag überträgt ORF III ab 18.55 Uhr live-zeitversetzt Auftritte vom „Woodstock der Blasmusik“ in Oberösterreich. Es spielen die Original Woodstock Musikanten, Da Blechhauf'n (20.15 Uhr), Moop Mama (21.35 Uhr) und abschließend die Woodstock Allstar Band (22.55 Uhr).

Sonntag, 3. Juli

Auch der Sonntag bietet musikalische Live-Ereignisse: ORF III überträgt im Rahmen von „Erlebnis Bühne“ (20.15 Uhr) den Operettenklassiker „Im weißen Rössl“ live-zeitversetzt aus der Sommerarena Baden. Ralph Benatzkys Singspiel in der Inszenierung von Isabella Gregor verspricht einen unterhaltsamen Abend der Sonderklasse mit Starbesetzung: Von Verena Scheitz als Rössl-Wirtin Josepha und Boris Pfeiffer als Leopold bis hin zu Heinz Zednik, der zu seinem 80. Geburtstag in der Rolle des Kaiser Franz Joseph zu seinen Wurzeln an der Bühne Baden zurückkehrt.

Danach geht es weiter mit „Rainhard Fendrich: Symphonie aus Schloss Schönbrunn“ (22.35 Uhr). Der Austropop-Star gibt seine größten Hits und aktuellen Songs zum Besten – gemeinsam mit dem großen Orchester der Philharmonie Salzburg unter der musikalischen Leitung von Christian Kolonovits. Zuseher/innen dürfen sich an diesem Abend u. a. auf Fendrich-Klassiker von „Es lebe der Sport“ bis „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ und die heimliche Hymne Österreichs „I am from Austria” freuen.

