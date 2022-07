„Sound@V“ des ORF Vorarlberg: Große Award-Show am 9. Juli

Weiteres erstklassiges Jurymitglied fix

Wien (OTS) - Wer entscheidet die Wahl für den „Sound@V“-Musikpreis des ORF Vorarlberg für sich und räumt die Trophäen bei der großen Award-Show am 9. Juli 2022 in Feldkirch ab?

Einmalige Fachjury

Die vierte von fünf Personen im Jury-Team ist fix. Es handelt sich um den legendären Münchner Musikkritiker Dirk Wagner. Er ist deutscher Musikjournalist, als Radiomoderator tätig und Musikkritiker unter anderem für die „Süddeutsche Zeitung“ oder den „Münchner Feuilleton“.

Dirk Wagner ergänzt die erstklassig besetzte „Sound@V“-Expertinnen-und -Experten-Runde. Er bildet gemeinsam mit Dalia Ahmed (Musikjournalistin, Radiomoderatorin und DJ auf Radio FM4), Hannes Tschürtz (Gründer von Ink Music und Coach) sowie PAENDA (österreichische Singer-Songwriterin) die Jury. Zusammen mit den Online-Stimmen ergibt sich dann, wer den Musikpreis in einer der vier ausgeschriebenen Kategorien mit nach Hause nimmt. Auf die Gewinner wartet ein sensationelles Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro plus 5.000 Euro on top (presented by AKM/aume).

Bunte Show mit viel Musik

Die feierliche Preisverleihung aller „Sound@V“-Awards 2022 findet am 9. Juli bei der großen Show im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch statt. Das Publikum darf sich auf einen bunten Mix aus Live-Musik, spannenden Interviews, Auszeichnungen und Band-Porträts freuen. Musik-Acts wie Merce feat. Eagle Alley Strippers, Thirsty Eyes, Nika, ENBIKEY, L.O.V.T, u. v. m. werden live zu erleben sein. Durch den Abend führen Inés Mäser und Dominic Dapré von ORF Radio Vorarlberg. Ticketinfos sind auf vorarlberg.ORF.at zu finden. Ab 20.15 Uhr gibt es die Möglichkeit, auch via ORF-TVthek und bei ORF Radio Vorarlberg live dabei zu sein.

Starke Partner

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem Wann & Wo und dem „Poolbar Festival“ durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Ein buntes Klang- und Showspektakel mit musikalischen Highlights ist garantiert. Die internationale Jury kürt gemeinsam mit den Online-Stimmen die diesjährigen Sieger.“

Dirk Wagner, „Sound@V“-Jurymitglied: „Betreff der Einladung nach Vorarlberg folge ich einer Redewendung, wonach die Wiese des Nachbarn bekanntlich stets die grünere ist und freue mich also, endlich auch einmal in der Vorarlberger Musiklandschaft grasen zu dürfen.“

Stefan Höfel, Projektleiter Sound@V ORF Vorarlberg: „Wir freuen uns sehr auf diesen Abend, an dem wir die gesamte Vorarlberger Musikszene präsentieren und feiern werden.“

