Ingrid Reischl übernimmt für das 2. Halbjahr Vorsitzführung in der Konferenz der Sozialversicherungsträger

Wien (OTS) - am 1. Juli 2022: Turnusmäßig übernimmt heute für das zweite Halbjahr Mag. Ingrid Reischl die Vorsitzführung in der Konferenz der Sozialversicherungsträger, des geschäftsführenden Organs des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger. Die Konferenz tagt üblicherweise einmal im Monat und ist u.a. für den Beschluss der Satzung, der Muster-Satzung der Träger, der Richtlinien für alle Sozialversicherungsträger, der Ziele der Sozialversicherung, diverser gemeinsamer Projekte, Abschlüsse im Vertragspartnerbereich und die eigenen Beschlüsse des Dachverbands zuständig, wie für die Erstellung des Jahresvoranschlags. Die Konferenz besteht aus zehn Mitgliedern, den Obmännern und Obfrauen sowie den Stellvertreter:innen der fünf Sozialversicherungsträger ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA, die zwei Vorsitzende gewählt haben, die abwechselnd für die Dauer von sechs Monaten den Vorsitz führen.



Über den Dachverband der Sozialversicherungsträger

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger wurde mit 1. Jänner 2020 gegründet. Die Organisation koordiniert und unterstützt die fünf gesetzlichen Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherungen ÖGK, SVS, BVAEB, PVA und AUVA und ist unter anderem für Digitalisierungsinitiativen, internationale und rechtliche Angelegenheiten, Statistik, Dienstrecht sowie Arznei- und Heilmittel zuständig. Das geschäftsführende Organ ist die Konferenz der Sozialversicherungsträger. Dieser gehören die Obleute und deren Stellvertreter der fünf Träger an. Am 14. Jänner 2020 wurden SVS-Obmann Peter Lehner als 1. Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger und die AUVA-Obmann-Stellvertreterin Ingrid Reischl als 2. Vorsitzende gewählt. Die Sitzungsführung rotiert unter den Vorsitzenden halbjährlich. Das Büro des Dachverbands wird von Büroleiter Martin Brunninger und seinem Stellvertreter Alexander Burz geleitet, hat rund 270 Mitarbeiter:innen und seinen Sitz in der Kundmanngasse in Wien-Landstraße.

