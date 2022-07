ORF im Juni 2022: 31,9 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Juni-Topwert (ohne EURO 21) seit 2018, Halbjahres-Bestwert seit 2016

Wien (OTS) - Im Juni 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit den Nations-League-Spielen des Nationalteams, den Formel-1-Übertragungen sowie den weiterhin gut genutzten Info-Sendungen einen Marktanteil von 31,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,427 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 45,4 Prozent der TV-Bevölkerung.

Ein direkter Vergleich mit dem Juni 2021, der ganz im Zeichen der EURO mit Österreich stand und entsprechend 38,3 Prozent Marktanteil erreichte, ist wenig aussagekräftig. Mit 31,9 Prozent Marktanteil erreichte der ORF den Topwert in einem Monat ohne Fußball-Turnier seit 2018. Mit 35,2 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr erreicht der ORF (ohne dem EURO-Juni 2021) den Topwert seit 2016.

ORF 1 konnte die Marktanteile im Vergleich zum EM-Spiel-losen Juni 2020 zum Teil signifikant steigern: So wurde im Hauptabend ein Plus von 3,2 Prozentpunkten (12+) und ein Zuwachs von 4,3 Pp. bei E–49 erreicht. Im Spätabend (22.00 bis 0.30 Uhr) betrug die Steigerung 3,9 bzw. 4,4 Pp.

ORF 2 verzeichnete im direkten Vergleich mit Juni 2021 im Vorabend ein Plus von 5,7 Prozentpunkten, bei E–49 ebendort 4,9 Pp.

Weitere Key-Facts zum Juni 2022

ORF 1: 1,538 Millionen Seher/innen (7,8 % Marktanteil), ORF 2: 2,666 Millionen Seher/innen (20,6 % MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,5 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,5 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (7. Juni)

1,322 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (7. Juni)

1,267 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Österreich – Frankreich“, 2. Hz (10. Juni) 1,060 Millionen Zuschauer/innen, 41 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Österreich – Dänemark“, 1. Hz (6. Juni) 877.000 Zuschauer/innen, 35 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Dänemark – Österreich“, 2. Hz (13. Juni) 857.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (9. Juni)

855.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (9. Juni)

822.000 Zuschauer/innen, 37 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP von Kanada“ (19. Juni)

787.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Kroatien – Österreich“ 2. Hz (3. Juni) 738.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Kroatien – Frankreich“ Verlängerung (6. Juni)

706.000 Zuschauer/innen, 24 Prozent Marktanteil

Juni-Topwerte in ORF 1

-- Österreichs Team im Duell gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, das wollten sich am 10. Juni bis zu 1,160 Millionen Fußballfans nicht entgehen lassen; via ORF 1 waren im Schnitt (2. Halbzeit) 1,060 Millionen bei 41 Prozent Marktanteil live dabei, in den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 44 bzw. 56 Prozent Marktanteil erreicht.

-- Einmal mehr erweist sich die Formel 1 im ORF als Publikumsmagnet:

Den Grand Prix von Kanada sahen am 19. Juni bis zu 887.000 Motorsport-Fans, im Schnitt waren 787.000 bei 30 Prozent Marktanteil via ORF 1 live in der Primetime dabei; bei den jungen Zielgruppen erreichte das Rennen 40 bzw. 56 Prozent Marktanteil: Das ist der Topwert für einen Kanada-GP seit 2002.

-- Starke Fiction im Juni: Die „Rosenheim-Cops“ erreichten am 9. Juni 855.000 RW bei 32 Prozent MA, Martin Grubers ersten „Soko Donau“-Einsatz ließen sich am 21. Juni bis zu 506.000 Krimi-Fans nicht entgehen.

-- „Dok 1“ erreichte am 22. Juni mit den Reportagen „Mythos Ungesund“ bzw. „Die Fett-Hysterie“ mit 24 bzw. 22 Prozent MA bei E–49 Topwerte.

-- Ein erwähnenswertes Beispiel für zeitversetzte Nutzung ist die Serie „Wild Republic“, deren Reichweite am 2. Juni um 46.000 (Beginnzeit 22.00 Uhr) bzw. um 59.000 (23.00 Uhr) anstieg, Zeitversetzte RW-Steigerungen von mehr als 40.000 Seherinnen und Sehern erreichten auch „Willkommen Österreich“ und „Gute Nacht Österreich“.

Juni-Topwerte in ORF 2

-- Publikumsliebling Hans Knauss begeisterte zu Fronleichnam, am 16. Juni, im Schnitt 522.000 bei 20 Prozent MA für „Österreich vom Feinsten: Im Kärntner Lieser-Maltal“.

-- Das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air 2022“ live aus Bad Kleinkirchheim erzielte am 18. Juni bei 485.000 RW mit 24 Prozent MA den Musi-Topwert seit 2017; die Premiere der „Starnacht am Neusiedler See“ am 4. Juni ließen sich bis zu 446.000 nicht entgehen.

-- Den dritten „Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ mit Silvia Schneider und Armin Assinger erlebten am 8. Juni bis zu 539.000 bei 18 Prozent MA.

-- Kulturhighlights im zweiten Hauptabend: Im Schnitt 362.000 Klassik-Fans (17 % MA) sahen am 16. Juni das „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker, durchschnittlich 267.000 die „Sommernachtsgala Grafenegg“ am 24. Juni.

-- Das „Militärmusikfestival“ in Mörbisch anlässlich des 50-jährigen LICHT INS DUNKEL-Jubiläums erlebten am 5. Juni im Vorabend 322.000 bei 23 Prozent MA.

Juni-Topwerte in ORF III

-- Die Live-Berichterstattung vom Donauinselfest am 25. bzw. 26. Juni führte an diesen Tagen mit 5,4 bzw. 5,7 Prozent TMA zu zwei Top-10-Werten seit Senderstart.

-- „Kabarettstars vom Donauinselfest – Die besten Momente“ sahen am 26. Juni 256.000 bei 11 Prozent MA, „ORF III live aus London“ zum Thronjubiläum der Queen erzielte am 4. Juni 165.000 RW.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im Juni 2022 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,9 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 50,8 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 225 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Besonders stark wurden im Juni die Sportevents abgerufen: Gleich vier schafften es in die bisherigen Top 10-Live-Steams des heurigen Jahres, und zwar der Grand Prix von Kanada (19. Juni, Durchschnittsreichweite ca. 57.000, Bruttoviews ca. 182.000) und die drei Nations-League-Spiele Österreich – Dänemark (6. Juni, 1. Halbzeit, DRW ca. 51.000, BV ca. 95.000), Österreich – Frankreich (10. Juni, 2. Halbzeit, DRW ca. 47.000, BV ca. 105.000) und Dänemark – Österreich (13. Juni, 1. Halbzeit, DRW ca. 43.000, BV ca. 88.000).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 22. Juni 2022 vorläufig gewichtet, ORF

