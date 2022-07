Eröffnung neuer Kinderbecken im Simmeringer Freibad

Vizebürgermeister Wiederkehr, Bezirksvorsteher Steinhart und der MA 44-Leiter Teubenbacher eröffneten neue Kinderbecken im Simmeringer Bad

Wien (OTS) - Die Stadt Wien saniert und modernisiert die Wiener Bäder laufend und ermöglicht allen Gästen einen kostengünstigen Badespaß. Im Freibereich des Simmeringer Bades entstanden nun neue Kinderbecken.

„Die Wiener Bäder bieten – neben der willkommenen Abkühlung – viele Attraktionen. In einer wachsenden Stadt ist mir der Fokus auf weitere Freizeitflächen und Freiräume besonders wichtig – insbesondere für Familien und ihre Kinder“, so Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr.

Auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begrüßt das neue Angebot: „Es freut mich besonders, dass hier zusätzliche Attraktionen für die jüngsten Badegäste entstehen und durch die Erweiterung der Wasserfläche auch alle Badegäste profitieren“.

Das Simmeringer Bad besteht aus dem 1978 eröffneten Bezirkshallenbad und dem 1990 eröffneten Freibad. Das bestehende Kinderbecken, in welches auch die Wasserrutsche mündet, wurde abgetragen und durch ein Rutschenzielbecken ersetzt. Der Wasserspielpark wurde neu errichtet, zusätzlich entstand ein neues Kinderbecken mit 11 Metern Durchmesser und einigen Attraktionen sowie ein 16 x 8 m großes Lehrbecken –eine Neuheit in Wiens Freibädern.

Pünktlich vor Ferienbeginn gingen auch weitere Badeeinrichtungen in Betrieb

Das Bäderbauprogramm 2030 sieht die Errichtung von 3 Schwimmhallen und 2 Trainingshallen vor. „Neben einer optimalen Nutzung der Grundflächen wird auch das bestehende Angebot zeitgemäß aufgewertet“, so Bäderchef Hubert Teubenbacher.

Im Strandbad Gänsehäufel wurde die Erneuerung des Wellenbeckens in Edelstahlausführung Ende Juni abgeschlossen, bereits seit vergangener Woche ist das beliebte Becken wieder in Betrieb. Am Fußballplatz werden 3 weitere Beachvolleyballplätze errichtet, wodurch bereits 6 Plätze zur Verfügung stehen. Der restliche Fußballplatz wird in 2 Kleinfeldplätze geteilt.

Neue Sportplätze für Fußball, Beachvolleyball, Basketball, auch zur Mehrfachnutzung, stehen ab Ferienbeginn im Freibad Großfeldsiedlung zur Verfügung. Weiters befindet sich die Planung und Vergabe des ersten Großprojektes in der Endphase. Im November erfolgt der Baubeginn für eine neue Trainingshalle.

