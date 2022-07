Wien Holding: Thomas Waldner wird neuer Wien Ticket-Chef

Event-Profi für einen der größten und erfolgreichsten Ticket-Dienstleister Österreichs

Wien (OTS) - Mit 22. Jänner 2022 hat die Wien Holding die Ausschreibung für die Geschäftsführung der Wien Ticket gestartet. Die Ausschreibung wurde notwendig, da der bisherige Geschäfts­führer Matthäus Zelenka als Geschäftsführer in die Wiener Stadthalle gewechselt hat. Die Ausschreibung ist gemäß Stellen­besetzungsgesetz des Bundes erfolgt. Die Bewerbungsfrist endete am 22. Februar 2022. Insgesamt 18 Bewerbungen sind eingelangt, sechzehn davon stammten von Männern und zwei von Frauen. Jetzt ist die Hearing-Phase abgeschlossen und die Entscheidung über die künftige Geschäfts­führung ist gefallen. Thomas Waldner wird neuer Geschäftsführer der Wien Ticket. Er wird mit 15. Juli 2022 seinen Dienst antreten.



„Mit Thomas Waldner erhält die Wien Ticket einen Branchenprofi und ausgezeichneten Eventmanager als neuen Geschäftsführer. Ich bin überzeugt davon, dass Thomas Waldner diesen für den Kulturbereich der Wien Holding aber auch für die Kulturstadt Wien strategisch so wichtigen Full-Service-Ticket-Dienstleister konsequent weiterentwickeln und auch das Wachstum des Unternehmens weiter forcieren wird“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.



„Thomas Waldner hat über viele Jahre hindurch wertvolle Erfahrungen im Event- und Veranstaltungsbereich gesammelt und gilt als fest verankert in dieser Branche. Darüber hinaus verfügt er über ein ausgezeichnetes betriebswirtschaftliches Know-how, das durch seine Vertriebsstärke, seine hohen sozialen Kompetenzen und Branchenerfahrungen in den Bereichen Event-Management, sowie im Ticketing- und E-Commerce-Bereich optimal ergänzt wird. Ich freue mich sehr, dass wir Thomas Waldner für diese Position gewinnen konnten“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.



Thomas Waldner: Erfahrener Eventmanager und Branchenprofi

Thomas Waldner wurde am 1. September 1984 geboren. Zwischen 2006 und 2012 studierte er Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft an der Universität Wien. Von 2010 bis 2012 arbeitete Waldner als Eventmanager im Wahlkampfteam von Dr. Heinz Fischer sowie in der Organisationsabteilung der SPÖ Wien. Ab 2012 war er neun Jahre lang als Projektleiter für das Donauinselfest tätig. Im Oktober 2015 wurde Waldner Geschäftsführer der Eventagentur Pro Event Team für Wien GmbH und war bis Februar 2021 verantwortlich für die wirtschaftliche Führung des Unternehmens sowie für die Akquise und das Stakeholder-Management. Seit März 2021 war Waldner als Gründer und Geschäftsführer der Eventagentur Rocktopus Events GmbH (Teil der 4D-Group) tätig. Außerdem gründete er im Juni 2021 die PW Veranstaltungs GmbH, die er auch als Geschäftsführer leitete. Diese beiden Funktionen hat Waldner zurückgelegt, um Unvereinbarkeiten auszuschließen.



Wien Ticket vermarktet pro Jahr über drei Millionen Tickets

Wien Ticket ist einer der größten Full-Service-Ticketdienstleister in Österreich. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und wickelt über drei Millionen Tickets jährlich für nahezu alle Events in und rund um Wien ab. Das Unternehmen vermarktet und verkauft Tickets sowohl für die Wien Holding-Kulturbetriebe wie die Wiener Stadthalle oder die Vereinigten Bühnen Wien, als auch für viele andere Event-, Konzert- und Kulturanbieter*innen in Österreich.



Der Verkauf der Tickets erfolgt über das Wien Ticket-Webportal, über ein Callcenter und in eigenen Shops wie zum Beispiel im Pavillon vor der Wiener Staatsoper. Kooperiert wird auch mit vielen Reisebüros und Ticketbüros. Zu den Dienstleistungen der Wien-Ticket zählen Ticketvertrieb und Ticketvermarkung, CRM, White-Label Shops, B2B Lösungen, Fintec, Zutrittskontrolle und Vor-Ort-Betreuung.



